Россияне посоревнуются в интеллектуальной викторине “Лига Знаний”

В ходе двухчасовой интеллектуальной викторины участникам предстоит ответить на вопросы по российской истории, географии, а также по науке, технике, искусству, культуре, спорту.

Участие в викторине бесплатное. Для этого нужно собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте ligaznaniy.znanierussia.ru. Первая игра состоится 25 сентября.

Сейчас можно совмещать досуг с интеллектуальной деятельностью, отметил генеральный директор общества “Знание” Максим Древаль. По его словам, участие в викторине позволит с пользой провести время и побороться за “Поездку мечты” в самые живописные уголки нашей страны.

Первый сезон завершится в сентябре 2022 года. Состоятся три больших тура.

Каждые две недели будут проходить отборочные этапы в формате онлайн. Затем в Москве состоятся финалы каждого тура и гранд-финал сезона для 48 команд.

Участники туров и гранд-финала получат ценные призы от партнеров викторины. Победителей наградят сертификатами для путешествий по России.