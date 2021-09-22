 

Власти выделят 100 миллиардов рублей на поддержку семей с детьми

22.09.2021, 12:58, Разное
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Власти России направят на поддержку семей с детьми около 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Котяков отметил, что соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Глава Минтруда пояснил, что 76,4 миллиарда рублей предназначены на помощь родителям-одиночкам, 21,5 миллиарда рублей будет направлено на пособия беременным женщинам и еще 4,7 миллиарда рублей уйдет на повышение больничных для семе с детьми до восьми лет, сообщает Ura.ru.



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