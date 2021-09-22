Скандалы: Госсоветника погубили три шестерки

Экс-начальника управления информатизации и связи управделами президента Виталия Надраги отдали под суд за махинации на 35 млн.

В Мещанский райсуд столицы поступили материалы скандального уголовного дела бывшего высокопоставленного чиновника управления делами президента (УДП) Виталия Надраги. Выходец из ФСО, имевший чин действительного госсоветника 2-го класса господин Надрага обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в бытность начальником управления информатизации и связи УДП.

По предварительным данным, речь идет о махинациях на 35 млн руб. при заключении контрактов на поставку программного обеспечения в ведомство. После увольнения из УДП экс-чиновник числился индивидуальным предпринимателем, исправно являлся по всем вызовам следователей СКР, однако они настояли на его аресте, так как, по данным спецслужб, имевший широкие служебные и семейные связи бывший главный связист УДП продал квартиру и готовился сбежать за границу.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, на днях заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Виталия Надраги, которому инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Материалы дела для рассмотрения по существу были направлены в Мещанский райсуд Москвы. Они уже зарегистрированы в соответствующем порядке и переданы судье Елене Каракешишевой, которая известна благодаря целому ряду громких процессов, включая заочный приговор за многомиллиардную растрату беглым бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину.

Уголовное дело о махинациях в управлении информатизации и связи УДП было возбуждено СКР 1 апреля 2020 года по фактам мошеннического хищения бюджетных средств.

По предварительным данным, оно касалось контракта с «дьявольским» номером УД-666д о поставках программного обеспечения в целях модернизации информационных технологий УДП. Однако, как посчитали проводившие проверку оперативники СЭБ ФСБ, оно оказалось просто бесполезным, а выделенные на него 35 млн руб. исчезли.

Изначально расследование велось по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении «неустановленных лиц». Однако затем один из старших следователей по особо важным делам при председателе СКР Александре Бастрыкине, которому было поручено расследование, возбудил новое дело о злоупотреблении полномочиями в отношении конкретного подозреваемого — уже бывшего начальника управления информатизации и связи УДП Виталия Надраги.

3 февраля господин Надрага был задержан, а на следующий день Басманный райсуд удовлетворил ходатайство следователя о его аресте. Жесткая мера в отношении экс-чиновника была обусловлена справками и рапортами оперативников ФСБ. В них, в частности, говорилось, что господин Надрага владеет «навыками оперативно-разыскной деятельности, осведомлен о формах и методах работы спецслужб и правоохранительных органов». Очевидно, что определенную роль сыграло и утверждение обвинения о подготовке бегства за рубеж подозреваемого, который уже продал квартиру в Москве. «Имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, с целью избежать привлечения к уголовной ответственности может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, принять меры к уничтожению и фальсификации доказательств либо иным путем воспрепятствовать производству по делу»,— звучало в суде помимо прочего.

Сам Виталий Надрага и его адвокаты просили ограничиться запретом определенных действий или домашним арестом. Они отмечали, что нет фактов, подтверждающих, что сам задержанный или его родственники угрожали кому-то из свидетелей, пытались их подкупить или сфальсифицировать доказательства.

Самого же господину Надрагу адвокаты называли «уважаемым человеком в обществе», отцом двух малолетних детей, имеющим «собственный бизнес и доход, награды, благодарности и положительные характеристики». Особо отмечалось, что прописан он в Краснодарском крае, в столичном регионе имеет «устойчивые семейные связи», а ранее скрываться от следствия и не думал, являясь по всем вызовам. Впрочем, на суд это впечатления не произвело. Возможно, и потому, что сам Виталий Надрага, по некоторым данным, до прихода на работу в УДП служил в спецслужбе — ФСО и действительно имеет неплохую подготовку. Широкие связи обуславливались не только должностью, но и соответствующим классным чином: в 2018 году по президентскому указу он стал действительным государственным советником 2-го класса, что соответствует генерал-лейтенанту Минобороны или МВД. Кстати, по некоторым данным, выходцем из спецслужб является и отец Виталия Надраги Владимир, который позже работал судьей Адлерского райсуда Сочи. Сам Надрага-младший после увольнения из УДП занимался бизнесом, будучи зарегистрирован и как индивидуальный предприниматель с весьма широким спектром деятельности: от консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления до издания компьютерных игр, разработки компьютерного программного обеспечения и общего начального образования. Адвокаты Виталия Надраги были недоступны для комментариев. Между тем в УДП “Ъ” заявили, что махинации высокопоставленного сотрудника были вскрыты самими сотрудниками ведомства. «Управлением делами президента РФ были проведены контрольные мероприятия и были установлены факты нарушения законодательства РФ»,— сообщила пресс-секретарь УДП Елена Крылова. По ее словам, «все полученные в результате проверок материалы были переданы в правоохранительные органы по принадлежности». От дальнейших комментариев в УДП воздержались, видимо, в ожидании судебного решения, которое должно поставить точку в этой истории.

Сергей Сергеев