Мнение: Избирательный продукт

Сергей Шпилькин опубликовал в Фейсбуке свои выкладки, касающиеся прошедшего "голосования" и визуализировал их графически.

Самым очевидным является график голосов за партии по 1% интервалам явки, тонкая линия – гистограмма голосов за все партии кроме ЕР.

Заштрихованная часть гистограммы – сфальсифицированные голоса. Всё очень обычно и привычно. Есть и новация – резкий всплеск в самом правом краю графика. Это – данные электронного голосования. Нижний "всплеск" – реальные голоса, всё, что выше него – нарисованные.

Электронное голосование прочно вошло в инструментарий фальсификаций, так что с точки зрения репутации теперь оно дискредитировано напрочь. Хотя преподносилось как прозрачное, чистое и принципиально нефальсифицируемое.

Даже странно, что в стране, в котором разнообразные "молочные продукты" на пальмовом масле стали нормой, "избирательный продукт" будет выглядеть невозможным. Выборы в стране – это и есть ядовитый суррогат, который скармливают населению, причем выбора у него нет: либо этот шмурдяк, либо ничего.

Как именно можно играть с шулером, который закрасит такую область, которая ему нужна, известно только сторонникам "умного голосования". Им виднее, конечно, впереди еще много голосований, они могут продолжать свое безнадежное дело бесконечно. Важен ведь не результат, а имитация движения к нему.

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