Уникальные – Личное мнение

Я поняла, что меня бесит больше всего в недозвёздах — они все уникальны. Уникальными они считают сами себя, и эту уникальность пытаются втюхать людям.

Ответьте честно: вы способны отличить одну дырку Инстаграма от другой?



Фото: Соцсети

Лично я жутко путаюсь. Внимание: они считают себя уникальными, а я, глядя на них, их путаю!

И даже если допустить, что это я такая тупая, а они действительно все уникальны, то и на это у меня есть ответ: уникальность хороша в мире искусства, а в реальном деле важны стандарты.

Был у меня знакомый — бухгалтер. Уникальный человек с уникальными знаниями. Все его ценили, уважали — директор даже купил ему удлинённый Мерседес, чтобы его жопу возили.

В итоге, совершенно без злого умысла, уникальный бухгалтер уникально подставил свою контору. Сейчас он в Лондоне. Директор — в долгах. Сотрудники оказались на улице.

Все бьются за уникальность, хотя нет в ней ничего хорошего. Генри Форд придумал конвейер, с которого сходили одинаковые автомобили, и стал миллиардером.

Да и звёзды соцсетей — те, во всяком случае, что успешны — все одинаковы. Нравятся людям губы-уточкой, они и делают губы, чтобы быть в тренде.

Я против уникальности. Она вредна. Особенно в бизнесе, потому что можно уникально подставиться.

Отчётный период — всегда стресс для предпринимателей. А до конца квартала остался всего месяц.

Именно сейчас пора напомнить про весьма полезный — и даже жизненно необходимый любому (даже небольшому!) предпринимателю сервис! — первый в России бухгалтерский конвейер МАКО.

Если у вас нет друга-бухгалтера, которому вы доверяете как самому себе, то лучше поручить ведение бухучёта профессионалам с репутацией.

И тут я ещё раз советую МАКО — первую в России бухгалтерию конвейерного типа, чтобы навсегда, на все 100% исключить даже намёк на человеческий фактор!

Не пугайтесь того, что в МАКО процессы организованы по конвейерному принципу. Это значит, что за каждой операцией закреплен отдельный работник. Он — дока в своей теме, но полностью заменяем при необходимости. И косяки исключены — конвейер работает как часы.

Именно по такому же конвейерному методу работает бухгалтерия всех топовых мировых компаний. В итоге вероятность ошибок — на минимуме, производительность — на максимуме, а себестоимость услуг — самая низкая на рынке!

Но самое главное — полное «под ключ» ведение бухгалтерии компании в МАКО обойдётся всего в 2-5 тысяч рублей в месяц.

То есть, любая самая малюсенькая пекарня-магазинчик-шиномонтажка, салончик красоты, да даже ИПшка в лице одного-единственного человека-ремесленника могут себе позволить такую бухгалтерию.

Бухгалтерию не только доступную, но и построенную по всем самым современным принципам крупнейших корпораций (вроде Газпрома или Роснефти)!

И ваша экономия на бухгалтере составит 500’000 рублей в год. Потому что:

1) ежемесячное обслуживание в МАКО раз в 5-10 дешевле, чем содержание штатного или внешнего бухгалтера.

2) МАКО не болеет, не ходит в декреты и не косячит. А уж если ошибка случится, что маловероятно (по статистике — менее 0,5% случаев!), МАКО заплатит штрафы, возникшие по её вине. Ведь ответственность МАКО застрахована на 5 миллионов рублей, тогда как ошибки своего бухгалтера чаще всего оплачивает владелец бизнеса.

3) В особых случаях МАКО придумает весьма нестандартные и прямо-таки изящные ходы на стыке бухгалтерии и искусства: например, поможет вернуть из госказны несправедливо удержанные штрафы или получить помощь от государства.

А самые сложные случаи берёт на личный контроль настоящий гений бухгалтерии — сооснователь и владелец МАКО Владимир Зинин.

Вот так, например, Зинин спас уникальное наукоёмкое производство от банкротства в самый разгар пандемийного карантина — придумал, как совершенно легально отсрочить уплату налогов в размере 3 миллионов. Почитайте!

Ну разве до такого додумалась бы ваша заплывшая жиром штатная баба бухгалтерша? Да ни в жисть! А главное — всё на 100% законно и легально!

А ещё Зинин знает, как быстро и безгеморройно разблокировать расчётные счета, решать проблемы с налоговой и фондами — в общем, неразрешимых задач для него практически нет. Бухгалтерский гений — такой как в больших корпорациях, но теперь в вашем небольшом деле, небольшом бизнесе, маленький ИПшке.

Вот такие они, эти современные бухгалтерские технологии!

На сайте МАКО можно бесплатно рассчитать стоимость услуг в Москве и в Санкт-Петербурге. И наконец-то обезопасить себя и свой бизнес на 1000% от влияния косячащего, тупящего или подворовывающего бухгалтера человеческого фактора! И жить, работать без уникальности косяков.

К чему это я? Гоните свою тётю-машу — штатного бухгалтера на мороз (если такая тётя вас обслуживает на аутсорсе — тем более!) и обращайтесь к реальным ГЕНИЯМ бухгалтерии. Две-пять тысяч в месяц — это такая огромная сумма за полное финансовое спокойствие вашего маленького бизнеса?

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