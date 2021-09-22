Победитель первенства РФ по вольной борьбе погиб при пожаре в дагестанской гостинице

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22.09.2021, 12:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ результате пожара в гостинице дагестанского города Хасавюрта погиб победитель первенства РФ по вольной борьбе Мухтар Салманов, сообщили в региональном минспорта.

«Накануне в результате пожара, который произошел в одной из гостиниц Хасавюрта, погиб спортсмен Федерации спорта глухих Республики Дагестан, воспитанник махачкалинской спортивно-адаптивной школы, неоднократный победитель первенства РФ по вольной борьбе Салманов Мухтар Рафикович», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Молодому человеку было 18 лет. Глава регионального министерства Сажид Сажидов выразил соболезнования родным и близким атлета.

Напомним, при пожаре в гостинице Хасавюрта погибли два человека, шестеро пострадали, сообщали в ГУ МЧС по региону. Региональное следственное управление СК сообщало на своем сайте о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Устанавливаются причина и очаг возгорания, ведутся допросы свидетелей и потерпевших, назначены судмедэкспертиза и пожарно-техническая экспертиза.



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