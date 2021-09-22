 

Обезвредившие напавшего на вуз в Перми сотрудники ДПС повышены в звании

22.09.2021, 12:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава МВД Владимир Колокольцев присвоил сотрудникам ДПС, которые обезвредили устроившего стрельбу в Перми, очередные специальные звания, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Приказом министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира Колокольцева инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Перми Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции», а его напарнику, старшему инспектору 1-го взвода 1-й роты 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Перми, Владимиру Макарову – «капитан полиции» – на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности. Так отмечены их смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника», – передает ТАСС слова Волк.

Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС.

Ранее в среду президент Владимир Путин наградил орденом Мужества обезвредившего нападавшего на вуз в Перми полицейского Константина Калинина. Старший лейтенант Владимир Макаров был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». 



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