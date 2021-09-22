 

Секретарь ЦИК поблагодарила ОП за подготовку наблюдателей к выборам

22.09.2021, 12:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСекретарь Центральной избирательной комиссии РФ Наталья Бударина поблагодарила представителей Общественной палаты за обеспечение прозрачности и легитимности избирательных процедур в ходе прошедших выборов.

«Мы вместе прошли крайне непростую избирательную кампанию, отмечу, что в таких условиях мы не проходили ее никогда: имелись определенные риски, связанные с пандемией; было беспрецедентное давление на наши выборы со стороны иностранных игроков», – сообщила Бударина, слова которой приводит официальный телеграм-канал Общественной палаты России.

Она подчеркнула, что работа ОП сыграла существенную роль. «Было подготовлено около четверти миллиона наблюдателей в целом, значительная доля из которых присутствовала на избирательных участках. Избирательные комиссии вместе с общественными наблюдателями проводили голосование, осуществляли совместные выезды для процедуры голосования на дому, в какие-то удаленные территории. Кроме того, они присутствовали и на зарубежных участках», – указала Бударина.

«По всей стране работали ЦОНы, где все желающие могли осуществлять контроль за ходом голосования, подсчетом голосов. Кроме того, именно ОП РФ стала центром наблюдения за ДЭГ. И мы благодарны за все оперативные сообщения общественных наблюдателей о возможных нарушениях. К счастью, подтвержденных крайне мало, но с нашей стороны была оперативная реакция. Уверена, что этот опыт взаимодействия надо расширять», – заключила она.

Напомним, голосование на выборах в Госдуму проходило 17-19 сентября. «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая РФ – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13.



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