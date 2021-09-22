В Кабуле всё спокойно – после прихода талибов преступность «упала до нуля», рассказал WION и.о. мэра

Уровень преступности в афганской столице после её захвата движением «Талибан»* снизился до нулевой отметки, поведал в интервью WION исполняющий обязанности мэра Кабула Молави Хамдулла Номани. Как заверил Номани корреспондента индийского канала, новая администрация делает всё возможное, чтобы обеспечить в городе безопасность, а также дать женщинам возможность учиться и работать.

С понедельника большинство мировых СМИ успели рассказать о пресс-конференции исполняющего обязанности мэра Кабула — этот человек, которого зовут Молави Хамдулла Номани, заявил, что женщины, работающие в муниципальных структурах, должны оставаться дома до тех пор, пока на их счёт не будет принято какое-то дальнейшее решение. Он также отметил, что «Талибан»* позволит женщинам, работающим на постах, на которые нельзя назначить мужчин или которые не подобает занимать мужчинам, вновь выйти на работу.

На следующий день после нашумевшей пресс-конференции корреспондент WION Анас Малик взял у этого человека, который вскоре будет назначен на пост мэра Кабула, эксклюзивное интервью — и задал ему вопросы о ситуации в Кабуле после прихода к власти талибов, о том, когда же женщинам позволят играть равную с мужчинами роль в общественной жизни и вернуться к работе, а также об угрозе со стороны «Исламского государства»**. Давайте послушаем, как ответил Номани.

АНАС МАЛИК, корреспондент WION: C момента захвата талибами Кабула минуло больше месяца. Какова на данный момент обстанвка в городе?

МОЛАВИ ХАМДУЛЛА НОМАНИ, и.о. мэра Кабула: Большое вам спасибо, что пришли, приветствую. На протяжении минувшего месяца произошли серьёзные перемены. Сформирована новая администрация. Когда мы впервые вошли в Кабул, ещё в первый день, ситуация в городе была весьма печальная и некоторые люди даже пытались нажиться, притворяясь членами «Талибана». В то время уровень преступности был очень высоким. А после прихода в город «Талибана» он снизился до нуля. В настоящий момент обстановка в Кабуле вполне нормальная.

АНАС МАЛИК: Вы позволите женщинам работать?

МОЛАВИ ХАМДУЛЛА НОМАНИ: По поводу женщин — мы вчера провели в Медийно-информационном центре правительства пресс-конференцию, и в ходе этого мероприятия один журналист утверждал, что я уже в качестве мэра Кабула будто бы сказал, что женщинам работать не позволят. Это не так. Правительство Исламского Эмирата Афганистан в настоящий момент ищет способ обеспечить женщинам все права в рамках норм шариата. Наши улемы сейчас работают в рамках норм шариата и учения пророка Мухаммеда над новым законом, который обеспечит соответствующую ценностям ислама правовую базу для того, чтобы женщины могли учиться, работать и в целом взаимодействовать с обществом. Для определения этой базы вскоре будет проведена специальная встреча.

АНАС МАЛИК: Возвращаясь к обстановке в Кабуле — совсем недавно «Исламское государство» организовало в городе теракт. Как вы намереваетесь обеспечивать безопасность в стране, а конкретнее говоря, в городе, которым управляете?

МОЛАВИ ХАМДУЛЛА НОМАНИ: У нас нет никаких сомнений в том, что «Исламское государство» в Афганистане присутствие не сохранило: члены ИГ из зарубежных стран покинули страну, а те, кто причисляет себя к нему сейчас, это афганцы. Разведка «Талибана» внимательно следит за ИГ, дабы мы могли их выкурить, вступить с ними в бой и их уничтожить. По итогам минувшего месяца мы смогли констатировать, что активность ИГ снизилась — так, группировка взяла на себя ответственность за случившееся в Джелалабаде, где произошёл один или два теракта, но о терактах здесь, в Кабуле, не заявляла.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.