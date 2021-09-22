Мнение: Пугающе безответственная политика

Американский Институт Куинси об альянсе AUKUS и 750 военных базах США за рубежом.

Пугающе безответственная политика

Пугающе безответственна политика не только в отношении подводных лодок. AUKUS расширяет военное присутствие США в Австралии.

Это добавило бы новые военные базы к 750 уже существующим американским базам за границей, согласно новому исследованию Куинси.

В объявлении на прошлой неделе о сделке по созданию атомных подводных лодок между США и Австралией в значительной степени упускается из виду тот факт, что правительство США планирует построить новые военные базы США в Австралии. На пресс-конференции 16 сентября министр обороны Австралии Питер Даттон объявил о планах создания новых объектов для военно-морских, воздушных и сухопутных войск с «комбинированной логистикой, обеспечением и возможностями технического обслуживания для поддержки нашей расширенной деятельности, в том числе… для наших подводных лодок и надводных сил, комбатантов и ротационного развертывания всех типов военных самолетов США в Австралии".

У американских военных уже есть как минимум семь объектов в Австралии. В то время как основные средства массовой информации часто высказывают опасения по поводу « эскалации военного присутствия Китая в Южно-Китайском море», американские военные имеют сотни баз по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, окружающих границы Китая. Согласно новому исчерпывающему списку https://quincyinst.org/report/drawdown-improving-u-s-and-global-security-through-military-base-closures-abroad/ (будет отдельным постом с переводом) зарубежных военных объектов США, который я помогал составить для Института Куинси и World BEYOND War, во всем мире, несмотря на недавний уход из Афганистана, правительство США по-прежнему поддерживает около 750 военных баз за рубежом в 80 зарубежных странах и колониях. .

То, что администрация Байдена намеревается расширить и без того огромное количество баз в Австралии и других частях Тихого океана, вызывает глубокую тревогу. По всему политическому спектру и даже в вооруженных силах США растет признание того, что в стране, как выразился четырехзвездный генерал ВВС США в отставке Роджер Брэди , «слишком много баз» за границей. Аналитики, ученые, политики и другие наблюдатели приходят к выводу, что многие базы за рубежом должны были быть закрыты несколько десятилетий назад, что подрывает безопасность США и мира. «Я думаю, что у нас слишком много инфраструктуры за границей», – сказал в декабре 2020 года высокопоставленный офицер вооруженных сил США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Ранее в этом году президент Байден объявил о Глобальном обзоре позиции для изучения и обеспечения того, чтобы развертывание вооруженных сил США по всему миру «должным образом соответствовало нашей внешней политике и приоритетам национальной безопасности». Хотя администрация не объявила о результатах обзора, наращивание военной мощи в Тихоокеанском регионе было бы опасным шагом в неправильном направлении, когда необходимо закрытие баз, а не строительство баз.

После Второй мировой войны Соединенные Штаты содержат сотни и сотни баз в зарубежных странах. По данным Пентагона, спустя более 75 лет после окончания той войны в Германии и Японии все еще существует 119 базовых баз. Базы США, расположенные на всех континентах, кроме Антарктиды, различаются по размеру от объектов типа «Маленькая Америка» размером с город и десятками тысяч военнослужащих и членов их семей до небольших объектов наблюдения и аэродромов беспилотных летательных аппаратов.

На протяжении десятилетий большинство в Соединенных Штатах не сомневались в наличии этих баз. Слишком многие полагали, что если база существует, у нее должна быть причина. Слишком многие полагали, что чем больше баз, тем больше безопасность. К сожалению, часто происходило обратное: большее количество баз за рубежом означало меньшую безопасность для Соединенных Штатов и всего мира.

На содержание ненужной иностранной военной инфраструктуры ежегодно тратятся десятки миллиардов налоговых долларов в то время, когда внутренняя инфраструктура разрушается, и триллионы срочно необходимы для реагирования на пандемии, глобальное потепление и другие неотложные потребности в области здравоохранения, образования, жилья и окружающей среды. Я консервативно оцениваю ежегодные затраты на строительство, эксплуатацию и содержание баз за рубежом в 55 миллиардов долларов – больше, чем весь бюджет Госдепартамента.

Базы – это лицо Соединенных Штатов в глобальном масштабе в большей степени, чем дипломаты, что отражает опасную, давнюю милитаризацию внешней политики: 750 баз за рубежом почти в три раза превышают количество (276) посольств, консульств и миссий США по всему миру. В то время как несколько других стран имеют иностранные базы на землях других стран, Соединенные Штаты контролируют подавляющее большинство. Великобритания , Франция, Россия, Турция и некоторые другие страны , вероятно, около 200 иностранных баз в сочетании. У Китая пять зарубежных объектов (плюс базы в Тибете).

Базы за рубежом также повышают геополитическую и военную напряженность, побуждая такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея, увеличивать свои военные расходы (и строительство зарубежных баз), когда они окружены базами США. Как бы отреагировали лидеры США, если бы Китай или Россия построили единую базу недалеко от границы с США?

Как показывают наш новый отчет QI и список баз, базы США блокируют распространение демократии как минимум в 38 недемократических странах и колониях. Базы в американских колониях («территориях») Пуэрто-Рико, Гуама, Северных Марианских островов, Американского Самоа и Американских Виргинских островов помогли увековечить их колониальные отношения с остальной частью Соединенных Штатов.

Базы за границей часто наносят значительный ущерб окружающей среде, причиняя вред и раздражая местных жителей. Несчастные случаи и преступления военнослужащих США, включая изнасилования и убийства, в сочетании с захватом чужих земель также способствуют возникновению понятных протестов и нанесению ущерба репутации Соединенных Штатов. Хотя подавляющее большинство протестов носит ненасильственный характер, одним из оправданий Усамы бен Ладена атак «Аль-Каиды» 11 сентября было военное присутствие США на священной мусульманской земле Саудовской Аравии.

Некоторые скажут, что Соединенные Штаты должны содержать сотни баз за границей, чтобы поддерживать мир и делать Соединенные Штаты и мир в большей безопасности за счет сдерживания врагов. На это я говорю: докажите. Они не могут. Нет убедительных доказательств того, что американские базы за границей являются эффективным и стратегически полезным средством сдерживания. Между тем, последние 20 лет бесконечной войны показывают, как иностранные базы облегчили лидерам США развязывание и ведение разрушительных агрессивных войн, таких как войны в Афганистане, Ираке, Йемене, Сомали, Ливии и 20 других странах, где американские войска имеют возможности для военного развертывания.

Администрация Байдена все еще может изменить курс и закрыть базы за границей и отказаться от планов строительства новых в таких местах, как Австралия. Президенты Джордж Буш, Билл Клинтон и Джордж Буш закрыли сотни ненужных баз в Европе и Азии в 1990-х и 2000-х годах. Конгресс не должен участвовать в закрытии предприятий за границей, учитывая отсутствие процесса перестройки и закрытия базы (BRAC) за рубежом; однако члены должны поддерживать закрытие объектов за границей, чтобы вернуть тысячи военнослужащих и членов семей – и их зарплаты – в свои районы и штаты. На внутренних базах имеется значительный избыток возможностей для возвращения солдат и семей.

В отличие от поспешного вывода баз и войск из Сирии бывшим президентом Дональдом Трампом, Байден может закрывать базы осторожно и ответственно, заверяя союзников, экономя деньги и укрепляя дипломатическое присутствие США во всем мире. «Снижение / наращивание» должно быть мантрой: измените базовый подход к заграничным действиям, приведите войска и их семьи домой и укрепите дипломатическую позицию и союзы страны. Сохранение 750 баз за рубежом и строительство новых в Австралии – это пугающе безответственная политика, которая, что наиболее пугающе, ведет к эскалации военной напряженности с Китаем, делая то, что должно быть немыслимой войной с ядерным конкурентом, более вероятной, чем ранее.

(с) Дэвид Вайна

https://responsiblestatecraft.org/2021/09/20/not-just-about-subs-aukus-expands-us-military-footprint-in-australia-too/ – цинк

PS. Разумеется, все будет ровно наоборот – новая Холодная война будет требовать не закрытия, а создания новых военных баз. И это будет происходить несмотря на болтовню Байдена про "окончание эры бесконечных войн".

США по своей воле не откажутся от всемирной гегемонии. А так как базы по всему миру являются частью механизма поддержания этой гегемонии, то их массовое закрытие будет означать закрытие США как глобальной сверхдержавы. А на это американский истеблишмент пойти никак не может. Во всяком случае пока.

Поэтому базы будут создавать, а автора обвинят в голосовании за Трампа и работе на Россию.

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