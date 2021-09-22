 

В украинском сегменте Facebook запустят инструмент для оповещения о пропавших детях

22.09.2021, 12:32, Новости дня
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В случае исчезновения ребенка Facebook распространит оповещения Amber среди пользователей соцсети в местах, где пропавшего видели в последний раз. Уведомления будут содержать информацию о несовершеннолетнем и его фотографию. Пользователи соцсети смогут поделиться данными на платформе.

“Украина – 25-я страна в мире, в которой Facebook запускает Amber Alert. Когда исчезает ребенок, самое важное, что мы можем сделать, – как можно быстрее проинформировать об этом общественность. Надеемся, что, предоставляя нужную информацию нужным людям в нужное время с помощью уведомлений Amber, поможем пропавшим детям быстрее вернуться к своим семьям”, – сказала руководитель отдела доверия и безопасности Facebook Эмили Вачер.

По ее словам, шансы найти пропавшего ребенка выше, когда его поиск начинается в течение 24 часов.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко попросил украинцев добавить Amber Alert в список тех, на которые люди реагируют мгновенно.

“Этот цифровой инструмент, определяя ваше местоположение, уведомляет о детях, пропавших неподалеку. Это момент объединения усилий полиции и всего Facebook-сообщества ради одной цели – спасти ребенка от возможной опасности. Потому что во время розыска решающей может стать каждая минута”, – подчеркнул он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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