Разумков созвал внеочередное заседание Рады на 23 сентября

“Разумков подписал распоряжение о созыве по требованию 165 народных депутатов внеочередного заседания парламента в четверг, 23 сентября, в 16.00”, – написала она.

https://www.facebook.com/olga.tuniy/posts/4249572008494789

Депутаты рассмотрят четыре законопроекта о налогообложении и фискальной политике, добавила Туний.

Контекст:

Последнее внеочередное заседание Рады состоялось 8 сентября. Тогда депутаты рассматривали обращение к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Штатов вне НАТО, но не приняли его.

Согласительный совет 20 сентября включил в повестку дня пленарной недели Верховной Рады законопроекты №5599 о деолигархизации и №5600 о наполнении госбюджета за счет повышения налогов.

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