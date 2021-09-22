51-летняя Турман рассказала, почему не жалеет о сделанном в подростковом возрасте аборте

По словам актрисы, она забеременела в подростковом возрасте от мужчины, который был намного старше ее. Ситуацию усложняло то, что Турман жила в другой стране, где пыталась строить карьеру.

Свое решение сделать аборт она назвала одним из самых сложных. Турман подчеркнула, что и сейчас с болью вспоминает о случившемся, но не жалеет, что избавилась от плода.

Артистка уверена, что аборт позволил ей “вырасти и стать такой матерью, какой хотела и должна была быть”.

Комментируя принятый в Техасе закон о запрете делать аборты, Турман заявила, что таким образом “государство лишает женщин прав на наши тела”.

Контекст:

Ума Турман родилась в 1970 году в Бостоне (США). В прошлом она была трижды замужем. С первым супругом актером Гэри Олдменом Турман прожила два года. Супруги расстались в 1992 году.

В браке с Итаном Хоуком, за которого вышла замуж в 1998 году, Турман родила дочь Майю Рэй (1998) и сына Левона Грина (2002). В 2005 году Турман и Хоук расстались.

В 2007 году актриса сошлась с финансистом Арпадом Бюссоном, которому в 2012 году родила дочь Розалинд Арушу Аркадину Алталун Флоренс. В 2014 году Турман и Бюссон разорвали отношения.

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