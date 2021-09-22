Покушение на Шефира не изменит курс Офиса президента Украины на детенизацию и деолигархизацию – Никифоров

“По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнителю покушения, а также заказчикам и их приспешникам не избежать наказания. А также что курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится и никакие коварные действия на него не повлияют”, – написал он.

Пресс-секретарь Зеленского подтвердил, что президенту доложили об обстреле машины Шефира, “несмотря на ночь” в США, где глава государства находится с официальным визитом.

“Зеленскому […] продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет”, – отметил Никифоров.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4450978778303003

Контекст:

Машину Шефира обстреляли утром 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его машине открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Источники издания “ГОРДОН” сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован. МВД Украины объявило спецоперацию по розыску подозреваемых.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба по автомобилю Шефира связана с борьбой главы государства против олигархов.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Издание “ГОРДОН” ведет онлайн-репортаж.

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