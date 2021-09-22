 

Покушение на Шефира не изменит курс Офиса президента Украины на детенизацию и деолигархизацию – Никифоров

22.09.2021, 12:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“По состоянию на сейчас можно сказать, что исполнителю покушения, а также заказчикам и их приспешникам не избежать наказания. А также что курс Офиса президента на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится и никакие коварные действия на него не повлияют”, – написал он.

Пресс-секретарь Зеленского подтвердил, что президенту доложили об обстреле машины Шефира, “несмотря на ночь” в США, где глава государства находится с официальным визитом.

“Зеленскому […] продолжают предоставлять всю необходимую информацию. Публичная реакция президента на событие также скоро будет”, – отметил Никифоров.

https://www.facebook.com/sergii.nykyforov/posts/4450978778303003

Контекст:

Машину Шефира обстреляли утром 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его машине открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Источники издания “ГОРДОН” сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован. МВД Украины объявило спецоперацию по розыску подозреваемых.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что стрельба по автомобилю Шефира связана с борьбой главы государства против олигархов.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

Офис генпрокурора Украины открыл производство с предварительной квалификацией “покушение на убийство двух и более лиц” (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Издание “ГОРДОН” ведет онлайн-репортаж.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.02 / В российской колонии из-за отсутствия медпомощи скончался украинец из Крыма – правозащитник

02.03 / Сенатор США призвала разведку озвучить мнение о «сговоре» РФ с талибами

29.06 / Власти Адыгеи предложили построить аэропорт в Майкопе

25.10 / Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж

27.01 / “Власть будет вынуждена прислушиваться к народу”. Зеленский прокомментировал принятие закона о референдуме

16.05 / Зеленская рассказала, какой совет ей дала жена Макрона

04.09 / “Кремль отходит от Европы и европейских ценностей”. Боррель оценил развитие отношений ЕС с Россией

24.06 / В Москве прогремел салют в честь 75-летия Победы, небо озарили 10 тысяч вспышек

03.08 / Ураган оставил без света 90 населенных пунктов в Тверской области

24.06 / В РФ представлен новый прототип базовой станции связи 5G

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика