 

На оккупированную часть Донецкой и Луганской областей отправили более 37 тонн гуманитарного груза

22.09.2021, 12:32, Новости дня
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Помощь передали государства-члены Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

Грузовики с гуманитарной помощью пересекли контрольный пункт въезда-выезда “Новотроицкое” в Донецкой области.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Согласно данным ООН на 18 августа 2021 года, критические гуманитарные потребности имеют 3,4 млн жителей Луганской и Донецкой областей с обеих сторон линии разграничения.

В этом году гуманитарные учреждения системы ООН планируют поддержать 1,9 млн жителей Донбасса из числа наиболее уязвимых слоев по обе стороны линии разграничения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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