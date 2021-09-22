Названы продукты, которые могут привести к преждевременной смерти

Основной долголетия является правильное питание. Медики назвали продукты, которые способны привести к наступлению преждевременной смерти. Основной долголетия является правильное питание.

Исследование на эту тему проводили исследователи из клиники Майо в США. Они составили список продуктов, от которых лучше отказаться. В первую очередь, из рациона необходимо исключить ультра-обработанную пищу. Именно она провоцирует высокую смертность среди населения. Нельзя есть обработанное красное мясо, поскольку существует риск развития онкологии и сердечно-сосудистых патологий.

Вредной является жареная пища. Она провоцирует сахарный диабет второго типа, проблемы с сердцем. К преждевременной смерти приводит сахар и употребление алкоголя. Чрезмерное увлечение спиртными напитками провоцирует некоторые виды рака, негативно сказывается на состоянии сердца, печени и головного мозга.

Источник: ufacitynews.ru