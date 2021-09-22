 

В Хакасии обнаружили скелет древней женщины и набор украшений

22.09.2021, 12:06, Разное
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Сотрудники Института археологии и этнографии исследовали древние захоронения на территории современной Хакасии. В ходе работы эксперты обнаружили скелет женщины и набор украшений времен примерно XIII–X века до нашей эры.
Информацию обнародовали на главном ресурсе отделения РАН в Сибири. Археологическое открытие позволяет узнать больше о прошлом региона, населявших его народах, их культуре и развитии. Могила женщины располагалась с западной стороны каменного холма. Сам скелет находился на сравнительно небольшой глубине. При этом центральную могилу здесь выявили намного раньше, еще несколько столетий назад, тогда же она подверглась разграблению.

В погребальной яме жительница лежала на спине, ее голова при этом ориентирована на юго-восток. По оценкам археологов, состояние скелетных фрагментов определяется, как неудовлетворительное. При этом вместе с костными останками в могильнике находятся и древние украшения. Они представляют собой комплект из височных колец в количестве трех экземпляров и набор небольших пуговиц из бронзового сплава.

Кроме того, рядом с древней женщиной находились украшенные пластины в форме треугольников и сломанное лезвиеот бронзового ножа. Дальнейшее исследование поможет лучше узнать об историческом прошлом региона, его заселении людьми. Изучение погребальных ритуалов и оставшихся в могильнике предметов быта и украшений показывает, какие ремесла и религиозные обряды практиковали жители современной Хакассии много веков назад.

Источник: planet-today.ru



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