 

Глава Минтруда назвал размер индексации социальных пенсий в 2022 году

22.09.2021, 12:04, Разное
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Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что в 2022-м социальную пенсию проиндексируют на 7,7%. Он уточнил, что эти выплаты индексируются пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительного предыдущего года.

Напомним, перерасчет пенсий происходит каждую весну. Индексация в следующем году определяется соотношением величин прожиточного минимума в 2020-м и 2021-м. Отметим, что в этом году социальные пенсии проиндексировали на 3,4%.

Социальные пенсии получают граждане, не имеющие достаточного для страховой пенсии трудового стажа, а также инвалиды и дети, лишившиеся кормильца. В случае, если это пособие меньше прожиточного минимума, который установлен в регионе, назначается соцдоплата.

Ранее “Дни.ру” писали о индексации страховых пенсий. Глава Минтруда сообщал, что в следующем году эти выплаты проиндексируют на 5,9%. То есть в 2022-м страховые пенсии по старости неработающим гражданам составят в среднем 18 521 рубль – почти на две тысячи рублей больше, чем в 2021-м. В 2023-м пенсии планируют увеличить до 19,5 тысячи, а в 2024-м – до 20,5 тысячи.



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