 

Власти помогут трудоустроиться россиянам при долгом поиске работы

22.09.2021, 12:04, Разное
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Власти помогут в трудоустройстве россиянам, которым длительное время не удается найти работу. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Котяков пояснил, что такие люди зачастую испытывают трудности при попытке самостоятельно адаптироваться к текущим условиям рынка труда. По словам министра, в этой ситуации гражданам помогут государственные центры занятости, которые окажут им индивидуальное сопровождение, сообщает телеканал “360”.



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