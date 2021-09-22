Скандалы: Сообразили на троих?

В «деле Скрипалей» появились новые подробности и третий подозреваемый

Британские власти назвали имя третьего подозреваемого в отравлении в Солсбери. По данным Скотленд-Ярда, в розыске в связи с попыткой убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью нервно-паралитического агента «Новичок» в марте 2018 года вместе с двумя другими подозреваемыми находится Денис Сергеев, использовавший также псевдоним Сергей Федотов.

Скотленд-Ярд считает, что все подозреваемые работают на ГРУ и что они вместе занимались операциями в других странах. Как сообщает Sky News, впервые полиция заявила, что у них есть доказательства того, что эти люди являются сотрудниками российской спецслужбы.

«Все трое действовали как небольшая группа с целью использования «Новичка» для уничтожения людей в этой стране», — утверждает заместитель помощника комиссара Дин Хейдон. «Я могу доказать, что они действовали здесь как подразделение, связанное с ГРУ», — заявил он на брифинге.

Полиция сообщила, что прокуратура пришла к выводу, что собрано достаточно доказательств для выдвижения обвинений против Сергеева.

Дин Хейдон также дал понять, что по делу Скрипаля может появиться больше подозреваемых и что ведется активное расследование. «Очевидно, я могу доказать, что здесь были трое», — сказал он.

В сентябре 2018 года британская прокуратура огласила обвинения против двух подозреваемых, которые прибыли в Великобританию под именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Ранее появлялись сообщения о третьем подозреваемом, но официально его имя названо впервые.

Этот шаг еще больше испортит отношения между Лондоном и Москвой, которые уже достигли минимума после окончания «холодной войны», комментирует Sky News.

Появление в громкой истории имени Сергеева также усиливает связь между инцидентом в Солсбери и отравлением торговца оружием в Болгарии в 2015 году, а также взрывом на чешском оружейном складе. Британская спецслужба MI5 считает, что эти и другие атаки были частью операции по всей Европе, проводившейся одним из подразделений российской военной разведки.

«Все трое — опасные люди, – утверждает Дин Хейдон. – Если бы «Новичок» получил широкое распространение, он убил бы сотни, если не тысячи людей».

Параллельно с этой новостью пришло сообщение о том, что Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несет ответственность за убийство Александра Литвиненко, умершего в Лондоне в 2006 году после отравления полонием-210, редким радиоактивным изотопом.

Как напоминает Sky News, Скрипаль ранее был полковником ГРУ, прежде чем он начал в 1990-х годах работать двойным агентом британской МИ-6. Россия раскрыла его предполагаемую деятельность, и он был осужден, но затем его вывезли в Великобритании в 2010 году в рамках обмена шпионами в стиле холодной войны. Его 33-летняя дочь Юлия приехала в Солсбери, чтобы навестить отца, когда, по версии британских властей, «Петров» и «Боширов» распылили «Новичок» на входную дверь дома Скрипаля. Скрипали тяжело заболели, как и оказавшийся рядом полицейский. Все трое выжили, но некоторое время спустя местный житель по имени Чарли Роули, как полагают, нашел флакон духов и подарил его своей подруге. Доун Стерджесс распылила жидкость на свою кожу и умерла. Слушание по делу о ее смерти должно состояться в среду.

Раскрывая новые подробности предполагаемого инцидента в Солсбери, заместитель помощника комиссара Дин Хейдон рассказал, что Сергеев прибыл в аэропорт Хитроу в пятницу, 2 марта 2018 года, рейсом из Москвы — за два дня до отравления. По его словам, россиянин останавливался не в том отеле, где жили два других подозреваемых, но несколько раз встречался с ними в Лондоне. При этом никаких следов «Новичка» в его гостинице не обнаружено.

Полиция отказалась назвать это или сказать, где проходили встречи подозреваемых, за исключением того, что некоторые из них происходили на открытом воздухе, а частью в помещении.

Хейдон сообщил, что третий подозреваемый остался в Лондоне, а его предполагаемые сообщники отправились в Солсбери. Представитель британской полиции не подтвердил, наблюдал ли за операцией третий подозреваемый, как предполагалось ранее.

По версии британского расследования, двое других подозреваемых якобы совершили разведывательную поездку в Солсбери в субботу 3 марта, а затем вернулись на следующий день, когда нервно-паралитический агент был распылен на входную дверь Скрипаля.

Всем троим подозреваемым в Британии заочно предъявлены одинаковые обвинения в сговоре с целью убийства, покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и хранении химического оружия. Британская полиция обратилась в Интерпол с просьбой о выдаче международного ордера на арест.

Как напоминает Sky News, болгарская прокуратура в прошлом году назвала Сергеева — под псевдонимом Федотов — одним из трех человек, обвиненных в покушении на убийство болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, его сына а также еще одного человека.

Между тем в апреле чешские власти заявили, что ищут первых двух подозреваемых в взрыве в Солсбери в 2014 году на складе боеприпасов, в результате которого погибли двое рабочих.

Андрей Яшлавский