Скандалы: Иван Мязин не вышел по замене

Известный обнальщик попросил суд не рассматривать поданное ходатайство о замене неотбытого срока, поскольку колония пока не сможет оценить, встал ли он на путь исправления

Известный в прошлом теневой банкир и крупный специалист по обналичке и выводу капиталов за рубеж Иван Мязин, отбывающий восьмилетний срок наказания в Петушинском районе Владимирской области, добровольно отказался от свободы. Он попросил суд не рассматривать поданное его адвокатом ходатайство о замене неотбытого срока более мягким, поскольку колония пока не сможет оценить, встал он на путь исправления или нет.

Адвокат Михаил Трепашкин, представляющий интересы отбывающего наказание в колонии №2 Владимирской области Ивана Мязина, подал ходатайство о замене неотбытого срока более мягким наказанием своему клиенту еще в августе. За прошедший месяц в Петушинском районном суде, к юрисдикции которого относится исправительное учреждение, серьезно подготовились к предстоящему процессу: назначили дату рассмотрения и оповестили о нем Владимирскую областную прокуратуру, администрацию ИК-2 и самого осужденного Мязина. Все стороны, за исключением претендента на замену срока, пообещали отправить своих представителей на процесс, а заключенный Мязин должен был участвовать в нем дистанционно — по видео-конференц-связи из колонии.

Однако буквально накануне процесса господин Мязин через администрацию колонии направил в суд письмо, сообщив в нем, что ходатайство своего адвоката не поддерживает и на связь с судом не выйдет.

После этого демарша были вынуждены отказаться от участия в заседании сам автор обращения Михаил Трепашкин и представитель ФСИН. Процесс тем не менее состоялся, хотя присутствовали на нем только судья Ирина Лузгина и прокурор. Как пояснила “Ъ” пресс-секретарь Петушинского суда Наталья Куликова, судебное производство по заявленному ходатайству было прекращено. Заключенный, соответственно, остался в колонии.

Адвокат Трепашкин пояснил “Ъ”, что обратился в суд по просьбе супруги финансиста. Защитник рассчитывал добиться замены наказания в виде колонии общего режима штрафом. Однако в администрации колонии Ивану Мязину дали понять, что на положительную характеристику и прочее ему рассчитывать пока не приходится, так как он провел в исправительном заведении совсем короткий срок.

Поскольку подобные ходатайства можно подавать раз в полгода, защитник и его клиент пока решили повременить с досрочным освобождением. При этом Михаил Трепашкин собирается обратиться в Верховный суд в надежде добиться сокращения срока своему клиенту, назначенного в особом порядке.

Напомним, Ивана Мязина задержали в мае 2018 года, а вынесенный ему приговор — восемь лет колонии общего режима за хищение активов ЗАО «Промсбербанк» на сумму почти 5 млрд руб.— был утвержден Московским областным судом в январе 2020 года. Таким образом, под арестом бывший банкир провел около 20 месяцев. Еще столько же он отсидел уже в качестве осужденного, но большую часть срока находился не в колонии, а в СИЗО подмосковного Можайска. Господин Мязин еще во время предварительного следствия дал показания о «других известных ему преступлениях коррупционной направленности» — в частности, о взятках, вероятно полученных экс-заместителем начальника управления «К» ФСБ РФ Дмитрием Фроловым, с которыми разбирается сейчас Московский гарнизонный военный суд. Ставший, таким образом, одновременно осужденным и важным свидетелем по коррупционному делу, теневик был вынужден оставаться в Московском регионе для проведения с ним следственных действий и только в минувшем августе попал во владимирскую зону.

Господин Мязин, еще будучи в Можайске, посчитал, что все отбытое им в изоляторе время следует умножать на полтора и, таким образом, необходимую по закону половину срока, дающую право обращаться за УДО, он уже высидел. Однако городской суд поправил заключенного, пояснив, что поправочный коэффициент вводится лишь на время, отбытое человеком под арестом, и не распространяется на «задержавшегося» в столичном регионе свидетеля. К моменту рассмотрения ходатайства в Петушинском райсуде заключенный Мязин имел в активе уже честно отбытую «половинку» и в случае положительной характеристики от администрации в принципе мог бы рассчитывать на успех.

Сергей Машкин