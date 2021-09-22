 

Мнение: Зеленский-Эрдоган

22.09.2021, 11:56, Разное
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Эрдоган не ограничился жестким высказыванием по поводу принадлежности Крыма, а продолжил свою серию встречей с Зеленским, где он также обсуждал в основном российско-украинские противоречия: тот же Крым, возвращение пленных крымских татар, а также поставки сжиженного газа на территорию Украины, военно-морское сотрудничество. Всё то, что крайне нервирует кремлевских.

Эрдоган отчетливо повышает ставки и градус предстоящей 29 сентября встречи с Путиным в Сочи. Российский МИД реактивно не успевает даже реагировать на скоростные маневры Эрдогана, запаздывая на полсуток-сутки с заявлениями.

Источник: Эль Мюрид



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