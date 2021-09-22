Мнение: США очередной раз недооценили Россию

После 2014 года Госдеп окончательно разочаровался в прозападной оппозиции в России. Во-первых, та не показывала сколько-нибудь заметных успехов. Во-вторых, уровень патриотизма в России вырос до здорового уровня — презирать свою страну, молиться на всё западное стало немодным. В-третьих, в самих США господствующей идеологией стала левая — интернационализм, меньшинства, «ешь богатых», вот это всё.

По этим и по другим причинам Госдеп перераспределил бюджеты на пропаганду в пользу блогеров-сталинистов и прочих левых лидеров мнений. Рычагом для раскола российского общества по-прежнему остался Иосиф Виссарионович, сменились только речёвки. Раньше это было так: «мы наследники кровавого упыря Сталина, мы должны платить и каяться». Теперь стало так: «мы предали наследство великого Сталина, вперёд на баррикады, свергнем врагов народа».

Долгое время повесточку продвигали обычные внесистемные сталинисты на Ютубе. Старое крыло прозападной оппозиции успешно игнорировало их, вешая на них ярлык «кремлеботов». Однако перед нынешними выборами в игру двумя ногами вступила КПРФ, которая объединилась с «правозащитниками» в проекте «Умное голосование». Напомню, суть проекта в том, чтобы координировать голоса недовольных «режимом» избирателей из единого центра, то есть голосовать в каждом округе за самого сильного кандидата, который не является членом Единой России, и который готов сотрудничать с организаторами УГ.

По итогам выборов Радио Свобода отчиталось об успехах в традиционном ключе — дескать, мы большие молодцы, единоросы всё фальсифицировали напропалую, но всё же мы многого добились. Коммунистов на Радио Свобода представляли как новых союзников. Буквальная цитата: «мы все в одной лодке».

К нашему счастью, Госдеп очередной раз недооценил Россию, перепутав её с коррумпированной страной третьего мира. Если в каком-нибудь потерянном осколке СССР политически заряженные граждане думают только о своём брюхе, а предел их мечтаний — эмиграция в США или Британию, то в России «порядочные люди со светлыми лицами» в массе своей и вправду являются таковыми. Точнее, лица-то у них могут быть серыми или красными от нездорового образа жизни, но вот определённые принципы у нашей интеллигенции действительно есть.

На протяжении двух десятилетий им предлагали примерно такой нарратив. «С семьями ваших дедов, прадедов и прапрадедов расправлялись проклятые коммунисты. Кого-то переселили в невыносимые условия, кого-то расстреляли, кто-то отсидел в лагерях или был раскулачен. Путин — матёрый гэбэшник, верный продолжатель дела сталинских палачей из НКВД. Ваш святой долг — бороться с ним».

Лирическое отступление: к реальности эти речёвки отношения не имеют. Культ личности Сталина был осуждён ещё Никитой Хрущёвым после 20-го съезда КПСС в 1956 году. Наш президент также много раз высказывался по этому вопросу примерно так: от сталинских репрессий пострадали миллионы советских граждан, это факт, однако и излишняя демонизация Сталина тоже недопустима, «неоднозначные» государственные деятели были в истории любой страны. Любопытных отправляю, например, к интервью, которое Путин дал Оливеру Стоуну в 2017 году.

Так вот, на протяжении двух десятилетий Радио Свобода и прочие точки американской пропаганды внушали пастве — Путин зло, так как Путин — это второй Сталин. Теперь же креативная оппозиция внезапно обнаружила, что столы повернулись. Теперь сталинисты — это друзья и союзники, а Путина надо обвинять в том, что он недотягивает до сталинского экономического гения.

Профессиональные оппозиционеры поморщились, но всё же сумели уложить в голове новую установку. Как мне сообщил в частной беседе один крупный активист из Петербурга, «уж лучше с коммунистами, чем с бандитами типа вас», подразумевая, что раз я поддерживаю Путина, так я значит непременно бандит. Однако это был отнюдь не рядовой оппозиционер. Многие же рядовые прозападные оппозиционеры наступать на горло своим принципам отказались. По их мнению, союз с коммунистами — или предательство, или, в лучшем случае, серьёзная ошибка.

Цитирую комментарии под свежими статьями про дружбу с КПРФ на Радио Свобода. Полагаю, это даже неполный срез недовольства — как указано на сайте, «комментарии премодерируются»:

https://www.svoboda.org/a/marina-litvinovich-na-mitinge-kprf-my-vse-v-odnoy-lodke/31469856.html

https://www.svoboda.org/a/rossia-ty-poumnela-runet-ob-itogah-umnogo-golosovania/31469836.html

Про альянс с красной сволочью роскошно написал Галич: «…И рассыпавшись мелким бесом и поклявшись вам всем в любви, он пройдёт по земле железом и затопит её в крови. И наврёт он такие враки и такой наплетёт рассказ, что не раз тот рассказ в бараке вы помянете в горький час…»

КПРФ стала другой? С допотопной программой и закостенелым вождём?

Хотите перемен в КПРФ, убирайте всю верхушку в партии.

Чему радоваться? Что единомышленник бесноватого проходимца Ж. победил с помощью порядочных людей члена преступной организации жуликов и воров? Или что сталинисты и отрицатели репрессий в СССР набрали 20% с помощью тех, чьи предки погибали в тех самых концлагерях? Кто осмелился назвать такое голосование умным?

Повторю ещё раз, Россия — не страна третьего мира, уровень идейности наших граждан совершенно иной. Огромная армия креативных оппозиционеров выступала на стороне США не за визы и не за печеньки, но потому, что искренне верила — так будет лучше или для самой России, или хотя бы для «цивилизованного мира» в целом. Теперь эта прослойка креативной интеллигенции чувствует, что её грязно использовали. Полагаю, когда выборный ажиотаж уляжется, многие из несогласных или перейдут в стан здоровых государственников, или надолго потеряют к политике всякий интерес.