 

Умер актер из «Секса в большом городе»

22.09.2021, 11:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканский актер Уилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда Блэтча в сериале «Секс в большом городе», скончался в возрасте 57 лет, сообщил его сын Нэйтен Гарсон.

«Я так сильно люблю тебя, папа. Покойся с миром. Я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого. Я так горжусь тобой (…) Ты всегда был самым крутым, веселым и умным человеком из всех, кого я знал. Я рад, что ты поделилась со мной своей любовью. Я никогда этого не забуду», – написал сын актера в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nathen Garson (@nathen_garson)

Причин смерти в сообщении не названо, однако СМИ, в том числе издание TMZ, пишут, что актер боролся с раком, передает РИА «Новости».

«Такие печальные новости и ужасно грустная потеря (…) Наши соболезнования, покойся с миром, дорогой Уилли», – написала в Twitter актриса Ким Кэттролл, исполнившая в телесериале роль Саманты Джонс.

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3

— Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021

Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс, выразила соболезнования сыну актера Нэтену Гарсону, и назвала покойного актера «источником света».

«Мы все его любили и обожали с ним работать. Он был бесконечно забавным на экране и в реальной жизни. Он был источником света, дружбы и знаний шоу-бизнеса. Он всегда был непревзойденным профессионалом», – отметила в Twitter актриса.

Марио Кантоне, появившийся в сериале в роли Энтони Марантино, сообщил в Instagram, что у него «не могло быть более блестящего партнера на телевидении», и назвал Гарсона «подарком богов».

Гарсон родился в городе Хайленд-Парк в Нью-Джерси 20 февраля 1964 года. Помимо сериала «Секс в большом городе», он снялся в сериалах «Друзья» и «Белый воротничок».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Лавров обсудил с новым главой МИД Армении Айвазяном его визит в Москву

20.06 / Разумков считает, что на отсрочке дубляжа фильмов на украинский язык хотят “исключительно попиариться”

28.09 / В Сети оценили шансы Бузовой на победу в боксерском поединке

11.08 / Компания Mitsubishi прекращает экспорт кроссоверов в Европу с сентября 2020

07.03 / Показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине превышен в восьми регионах – Минздрав

04.12 / Голикова: Привитые от COVID-19 должны ограничить употребление алкоголя на 42 дня

31.07 / Российские ученые создали адресное лекарство от рака печени

29.11 / Sud Ouest – закрыты станции, не горы — Мартен Фуркад призвал французов поддержать зимние спорткомплексы

01.03 / Проживающая в однополом браке Фостер поцеловалась с партнершей во время трансляции “Золотого глобуса”

01.02 / Генпрокуратура поддержала требование ФСИН назначить Навальному реальный срок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика