Умер актер из «Секса в большом городе»

Американский актер Уилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда Блэтча в сериале «Секс в большом городе», скончался в возрасте 57 лет, сообщил его сын Нэйтен Гарсон.

«Я так сильно люблю тебя, папа. Покойся с миром. Я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого. Я так горжусь тобой (…) Ты всегда был самым крутым, веселым и умным человеком из всех, кого я знал. Я рад, что ты поделилась со мной своей любовью. Я никогда этого не забуду», – написал сын актера в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nathen Garson (@nathen_garson)

Причин смерти в сообщении не названо, однако СМИ, в том числе издание TMZ, пишут, что актер боролся с раком, передает РИА «Новости».

«Такие печальные новости и ужасно грустная потеря (…) Наши соболезнования, покойся с миром, дорогой Уилли», – написала в Twitter актриса Ким Кэттролл, исполнившая в телесериале роль Саманты Джонс.

Such sad news and a terribly sad loss to the SATC family. Our condolences and RIP dear Willie xo pic.twitter.com/yXhPkxRTv3

— Kim Cattrall (@KimCattrall) September 22, 2021

Синтия Никсон, сыгравшая Миранду Хоббс, выразила соболезнования сыну актера Нэтену Гарсону, и назвала покойного актера «источником света».

«Мы все его любили и обожали с ним работать. Он был бесконечно забавным на экране и в реальной жизни. Он был источником света, дружбы и знаний шоу-бизнеса. Он всегда был непревзойденным профессионалом», – отметила в Twitter актриса.

Марио Кантоне, появившийся в сериале в роли Энтони Марантино, сообщил в Instagram, что у него «не могло быть более блестящего партнера на телевидении», и назвал Гарсона «подарком богов».

Гарсон родился в городе Хайленд-Парк в Нью-Джерси 20 февраля 1964 года. Помимо сериала «Секс в большом городе», он снялся в сериалах «Друзья» и «Белый воротничок».