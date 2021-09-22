 

После обстрела машины помощника Зеленского возбуждено дело

22.09.2021, 11:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУголовное дело по статье «умышленное убийство» возбудили после обстрела автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира в Киевской области, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Я подтверждаю факт – действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные – автоматная очередь прошила автомобиль… На место происшествия вместе с руководством Нацполиции и прокуратуры выхала и я», – написала Венедиктова в Facebook. 

По ее словам, работает следственно-оперативная группа, начато производство по ст. 115 УК («умышленное убийство»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Венедиктова отметила, что неизвестные обстреляли автомобиль из автоматического оружия калибра 7,62. По ее словам, водителя госпитализировали.

«Другие подробности и комментарии будут позже после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации. Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержания», – добавила генпрокурор.

Ранее министерство внутренних дел Украины сообщило, что автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира обстреляли под Киевом, в машину попало более десяти пуль, ранен водитель. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, Шефир жив и здоров, но находится в состоянии шока. Правоохранители ввели спецоперацию «Сирена» по поиску нападавших.



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