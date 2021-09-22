Мнение: Ка-52 для китайских вертолетоносцев

Об интересе китайцев к покупке российских вертолетов Ка-52 для своих вертолетоносцев Type-075.

Китай интересует покупка 36 машин – по 12 на каждый вертолетоносец. Фактически, идут по пути Египта, который закупил для своих "Мистралей" все те же Ка-52.

SCMP: Китай рассматривает приобретение российских Ка-52К для своих «мини-авианосцев»

Китай изучает перспективу покупки у России более 30 ударных вертолётов Ка-52К, которые «подарят крылья» новым универсальным десантным кораблям типа 075, сообщает South China Morning Post. Как отмечают эксперты, ещё одна крупная сделка в оборонной сфере может способствовать развитию сотрудничества между Пекином и Москвой на фоне напряжённых отношений с США.

SCMP: Китай рассматривает приобретение российских Ка-52К для своих «мини-авианосцев» Wikimedia/Vitaly V. Kuzmin

Пекин раздумывает над перспективой покупки более 30 российских разведывательно-ударных вертолётов корабельного базирования Ка-52К, пишет South China Morning Post. По словам издания, такое приобретение «подарит крылья» китайским универсальным десантным кораблям нового поколения.

Как отмечают военные аналитики, сделка может стать показателем «тесного сотрудничества в сфере обороны» между Россией и КНР на фоне напряжённых отношений с США. «Народно-освободительная армия Китая уже довольно давно рассматривает возможность покупки российских Ка-52К. Универсальному десантному кораблю типа 075 нужен тяжёлый ударный вертолёт», — рассказал военный эксперт из Пекина Чжоу Чэньмин.

На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что китайская делегация посетила авиастроительное предприятие «Прогресс» в Приморском крае, где производятся Ка-52К. По данным ресурсов, Пекин может заключить с Москвой сделку на приобретение «как минимум 36» единиц.

«Ка-52К — первый вертолёт корабельного базирования российских ВМС со складывающимися лопастями и более значительной взлётной массой, который поможет сэкономить место и отвечает потребностям универсальных десантных кораблей типа 075», — обращает внимание китайский эксперт. Также модификация Ка-52К отличается антикоррозийной обработкой и, как отмечает Чжоу, является единственным в мире тяжёлым вертолётом, оснащённым катапультируемыми креслами.

«Если две страны заключат сделку по Ка-52К, это может способствовать развитию сотрудничества между их оборонными секторами», — полагает аналитик. Это также может стать уже третьим большим российско-китайским договором в этой сфере, после того как Пекин уже приобрёл у Москвы истребители Су-35 и ЗРК С-400.

Как объясняет South China Morning Post, Китай рассчитывает использовать свои новые корабли типа 075 как «мини-авианосцы». Они должны стать важной частью стратегии Пекина по реализации его интересов на море, особенно Южно-Китайском. Но до сих пор большой проблемой остаётся то, что оборонный сектор КНР не может сконструировать тяжёлый ударный вертолёт, который отвечал бы боевым потребностям нового корабля. На сегодня Китай работает над палубными версиями вертолётов Z-8, Z-9 и Z-20 и для типа 075, и для менее продвинутых десантных кораблей типа 071, но для реализации этих проектов нужно время.

«Сделка по Ка-52К стала бы выгодной и для Пекина, и для Москвы — России нужны деньги для поддержки её оборонного сектора, а Китаю необходимо время», — заявил изданию источник, близкий к Народно-освободительной армии.

https://russian.rt.com/inotv/2021-09-22/SCMP-Kitaj-rassmatrivaet-priobretenie-rossijskih – цинк

https://www.scmp.com/news/china/military/article/3149462/china-military-pla-market-russian-ka-52k-heavy-attack?module=AI_Recommended_for_you_LI&pgtype=homepage – оригинал на английском

На концептах китайцы уже давно рисуют свои вертолетоносцы с российскими вертолетами.

Причина банальная – пока сделать аналогичный по качеству не могут. Как скопируют или сделают свой, конечно перейдут на производство своих вертолетов, но пока что время поджимает, вертолетоносцы есть, а необходимых для них вертолетов нет. Поэтому и интерес к покупке. РФ на этом неплохо заработает.

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