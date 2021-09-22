Стрельбу по машине Шефира в Офисе президента Украины связывают с борьбой против олигархов

“Очевидно, что это открытое, преднамеренное и крайне жесткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды”, – заявил он.

Подоляк подтвердил, что в машину сделали более 10 выстрелов.

“Тяжело ранен водитель”, – отметил он.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября в селе Лесники Киевской области. Помощник Зеленского направлялся из дома в Киев, когда по его машине открыли огонь из леса из автоматического оружия.

Источники издания “ГОРДОН” сообщали, что Шефир жив, его водитель ранен в голень. Автомобиль Шефира не бронирован.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех.

—