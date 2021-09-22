 

Чашка сладкого чая или кофе облегчает приступ мигрени

22.09.2021, 11:16, Разное
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С головной болью при мигрени поможет справиться одна чашка сладкого чая или же кофе. Такого мнения придерживается врач Маргарита Наприенко.
Головная боль считается основным признаком при приступах мигрени. Проблема заключается в том, что неприятные симптомы не являются следствием чем-либо, а появляются сами собой. Мигрень полностью не поддается лечению, однако есть возможность сделать приступы редкими и не очень тяжелыми.

Когда у человека болит голова, то не рекомендуется сразу принимать какие-либо лекарства. Лучше выпить чашку сладкого чая или же кофе.
Обычно при мигрени люди принимают шипучий аспирин в дозировки 1000 мг. Однако врач призвала обращать внимание на существующие противопоказания. Медики рекомендуют принимать специальные препараты, способствующие усилению перистальтики.

Для комплексного лечения головной боли можно использовать массаж. Также в отдельной случае помогает психотерапия. Состояние человека облегчают продолжительные прогулки на улице. На фоне них у человека улучшается общее состояние организма, улучшается настроение и отступает боль.

Источник: www.kp.ru



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