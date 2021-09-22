 

Лолита Милявская назвала размер пенсии Аллы Пугачевой

22.09.2021, 11:16, Разное
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Лолита Милявская в рамках интервью рассказала, какую пенсию получает ее подруга и коллега по цеху Алла Пугачева. Также она озвучила размер своей социальной выплаты.
Лолита Милявская стала гостьей шоу «Антонимы». В рамках проекта была затронута тема пенсий российских звезд. Она поделилась информацией о том, что Алла Пугачева ежемесячно получает 46 тысяч рублей. Сама же Милявская несколько лет назад также стала пенсионеркой, но ее выплата в два раза меньше. Алла Борисовна получает специальную надбавку, поскольку имеет звание Народной артистки СССР.

Лолита Милявская выступает против различных регалий. Артистка отмечает, что все они к чему-то обязывают. Недавно артистка получила дополнительные десять тысяч рублей, сумма зачислилась на ее счет автоматически. Эта выплата является единоразовой.

Сейчас Лолита Милявская может позволить себе отказаться от ненужных концертов. Она считает, что звания дают только тогда, если кто-то в профильных учреждения похлопочет за артиста. На себя исполнительница хита «На Титанике» не стала писать положительную характеристику, поскольку не привыкла быть обязанной.

Источник: teleprogramma.pro



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