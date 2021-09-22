Представлена самая дорогая в мире модель iPhone 13

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22.09.2021, 11:16, Разное
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Тюнинговый российский бренд Caviar представил самую дорогую в мире модель iPhone 13 Gold Edition. Устройство, стоимость которого составляет 48 тысяч долларов, покрыто художественной резьбой.
Российская компания Caviar известна своими дизайнерскими переделками популярных смартфонов самых ведущих производителей. Чаще всего в ателье создают редизайн для аппаратов американской корпорации Apple. Новый девайс, продемонстрированный в Сети, представляет собой самый дорогой iPhone 13. Линейка Gold Edition включает две модификации, дизайнеры бренда взяли на переработку только самые дорогие версии, Pro и Pro Max.

Напомним, вместительность флэш-накопителей гаджетов в наиболее укомплектованном варианте составляет 1 терабайт, без возможности ее расширения за счет карты памяти. Кастомизированные аппараты от Caviar полностью выполнены из золотых панелей. Кроме того, они украшены художественной резьбой, а также узорами в стиле барокко.

Приобрести аппараты линейки iPhone 13 Gold Edition можно за 42,2 тысячи долларов в случае с Pro-модификацией, и 43,8 тысячи за Pro Max-вариант. При этом аппарат с 1-терабайтной встроенной памятью будет стоить уже 48 тысяч долларов США. Стоимость обычной базовой модели iPhone 13 mini без редизайна в РФ сейчас составляет как минимум 70 тысяч рублей.

Источник: www.ixbt.com



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