 

“Стреляет сам себе в ногу”: турецкий политолог об отказе Эрдогана признавать Крым российским

22.09.2021, 11:14, Разное
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Выступая на 76-й сессии Генассамблеи ООН, президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины и не признает возвращение Крыма в состав России. Он также сказал, что необходимо прилагать больше усилий по вопросу защиты прав крымских татар.

Турецкий политолог Керим Хас считает, что Эрдоган мог промолчать и не комментировать тему Крыма, однако сейчас Анкара пытается услужить Вашингтону, где недавно заявили о несоблюдении международных обязательств на выборах в Государственную Думу, сообщает Life.

По словам эксперта, Эрдоган прилетел в США, чтобы не только принять участие в Генассамблеи ООН, но и встретиться с американским лидером Джо Байденом. Мол, именно поэтому президент Турции делает подобные заявления.

Однако Эрдоган “стреляет сам себе в ногу”, говоря об “аннексии” Крыма, считает политолог. Хас напомнил, что сейчас идет подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Турции, на которой будут обсуждаться в том числе двусторонние отношения.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что в МИД Турции назвали выборы в Крыму нелегитимными. В Кремле сочли заявление Анкары неприемлемым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с позицией Турции, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что будут сделаны соответствующие выводы.



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