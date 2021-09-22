Скандалы: Чисто бизнес

Олег Дерипаска нашёл способ избавиться от грязных производств за счёт государства

В Хакасии загибается единственный в России комплекс по добыче и переработке молибдена – сырья, необходимого для производства оружейной стали. Примечательно, что оказавшиеся на грани закрытия предприятия являются частью богатого и успешного «Русала» Олега Дерипаски. Почему же олигарх решил «слить» актив, за который не так давно боролся?

Сегодня дела на некогда успешных Сорском горно-обогатительном комбинате (Сорский ГОК) и Сорском ферромолибденовом заводе идут из рук вон плохо. По информации профсоюзной газеты «Солидарность», каждый месяц с производств увольняются по 35 человек. Ещё немного – и работать там будет просто некому.

Людей можно понять: 44% сотрудников получают зарплату меньше 30 тыс. рублей, а некоторым даже приходится получать доплату до СРОТ – 20 467 рублей.

«Сегодня предприятия на грани остановки из-за значительного оттока квалифицированных кадров. Текучесть кадров критическая – 18% при численности работников около 1500 человек. Укомплектованность штатов на 1 июля 2021 года составляет 79%, по ремонтному персоналу – 64%. Ежемесячно увольняются в среднем 35 работников», – говорится в обращении к президенту Владимиру Путину, направленному от имени первичной профорганизации Горно-металлургического профсоюза России. Примечательно, что подобные письма в Москву могут сыграть на руку нынешнему собственнику. И вот почему.

Здесь будет город-призрак

Ситуация осложняется ещё и тем, что производственный комплекс – единственный работодатель в городе Сорске, где сегодня проживают около 11 тыс. человек. Остановка комбината фактически парализует жизнь города. По сообщениям местных СМИ, уже сегодня дефицит городского бюджета составляет 219%. В этом году пришлось остановить строительство нового ДК – на реализацию проекта не хватает всего 3 млн рублей. Даже столь скромная сумма оказывается неподъёмной для местной казны. «17 августа опять блокировка, 26 августа опять блокировка (банковских счетов. – Ред.). И постоянно идут уведомления по отключению электроэнергии соцобъектов», – замглавы Сорска по социальным вопросам Маргарита Нестерова рассказывает местным СМИ о положении дел в городе.

Жители опасаются, что их город может повторить судьбу посёлка Жирекен Забайкальского края, где тоже когда-то работал успешный горно-металлургический комбинат, также принадлежавший УК «Союзметаллресурс» (входит в структуры Олега Дерипаски).

«Там сейчас 1700 жителей осталось и церковь. Вот и нам собираются строить котельную и храм: живите в тепле и молитесь, – переживает председатель первичной профорганизации ООО «Сорский ГОК» Галина Сушкевич. – Люди все встревожены, сейчас начнут искать другую работу, уже бегут со страшной силой, только в июле – минус 70 человек. Большая часть едет на вахты в Читинскую область, Хабаровский край, Якутию. Если комбинат перестанет работать, то и городу не на что жить будет. Я думаю, что и школы закроются, и больницы».

По её словам, ещё в конце июня в город приезжали представители «Союзметаллресурса» (SMR), просили повременить с отправкой обращения к президенту и дать ещё месяц. Время шло, но никаких подвижек в судьбе комбината так и не наметилось.

Оборонке нужен молибден

Между тем взять и закрыть комплекс по производству молибдена не так-то просто. Всё дело в том, что молибден необходим для производства стали, использующейся в военной и космической промышленности. «Компания «Ростех» вкладывает деньги в Тырныаузский комбинат, но когда он заработает – неизвестно, – поясняет Галина Сушкевич. – Но мы-то уже работающее предприятие. Молибден придаёт стали прочность при высоких температурах. Без молибдена нельзя изготовить сталь для оружия, космической техники…»

Возможно, именно поэтому Сорским ГОКом сегодня заинтересовались в Минобороны. И уже озвучиваются планы по покупке предприятия у Дерипаски. «Собственником будет государство. И планируется сюда подтянуть оборонную промышленность, – предполагает председатель комитета по экологии, природным ресурсам и природопользованию Верховного совета Республики Хакасия Валерий Старостин. – Это дополнительные рабочие места. Это дополнительно серьёзные вложения в развитие города. Сейчас уже переговоры ведутся на уровне руководителей».

Впрочем, увенчаются ли эти переговоры успехом, пока неизвестно. Всего каких-то 10 лет назад Сорский ГОК был лакомым куском и для структур Олега Дерипаски. В 2011 году «Союзметаллресурс» бился на аукционе с ООО «Карел-цветмет» Максима Финского за право получить лицензию на освоение Агаскырского медно-молибденового месторождения в Хакасии. Дерипаска тогда аукцион выиграл. Предполагалось, что строительство объектов инфраструктуры ГОКа для разработки месторождения начнётся в 2012 году, а к 2017 году ГОК должен был выйти на проектную мощность по производству ферромолибдена. По планам благодаря разработке месторождения объёмы производства должны были увеличиться вдвое: в 2010 году ГОК производил 6,5 тыс. тонн этой руды. Стоимость проекта тогда оценивалась в 400 млн долларов. Но что-то пошло не так.

Фейковая модернизация

В 2012 году мировые цены на продукцию ГОКа упали настолько, что производство оказалось экономически невыгодным. Похоже, что руководство комбината стало экономить на всём. В 2016 году в администрацию Сорска стали регулярно поступать жалобы местных жителей о том, что предприятие угрожает экологии региона. И хотя чиновники неизменно отвечали, что производство безопасно, вопросы насчёт вредных выбросов всё же есть. По крайней мере в части углеродсодержащих парниковых газов. Похоже, что именно они стали «чёрной меткой» для комбината после того, как в Европе заговорили об «углеродном налоге» для импортёров.

Казалось бы, всё располагало к тому, чтобы запустить на ГОКе модернизацию и внедрить современные природоохранные технологии. Ведь помимо жалоб местных жителей теперь есть ещё и жёсткие европейские требования к экологичности производства. Однако менеджмент «Русала», похоже, нашёл более дешёвый способ избавиться от проблемы.

В середине августа «Русал» сообщил о начале «беспрецедентной программы перестройки алюминиевых предприятий в Красноярске, Братске, Иркутске и Новокузнецке». Эта перестройка, отмечают в «Русале», существенно улучшит экологические показатели, а также снизит потребление заводами электроэнергии на 20%.

На самом деле за красивыми витиеватыми фразами пресс-релизов скрывается вот что: «Русал» планирует разделить свои производственные активы таким образом, чтобы «грязные» заводы оказались выделены в отдельную компанию, которая будет работать на внутреннем рынке. «Чистое» производство с низким углеродным следом сориентируют на экспорт. Сорский ГОК, понятное дело, попал в первую группу. Можно предположить, что тратиться на его реконструкцию нынешний собственник не намерен. Ведь гораздо проще спихнуть этот актив на государство. Тем более что именно оно может быть весьма сговорчивым покупателем. Ведь чиновники выкладывают деньги вовсе не из собственного кармана. А так как продукция предприятия имеет стратегическое значение, то высокую цену за дышащий на ладан комбинат легко будет оправдать. Так что не исключено, что сделка по продаже Сорского ГОКа какой-то из госкорпораций окажется весьма выгодной для Олега Дерипаски.

Татьяна Нижегородская