 

Мнение: Перетряски

22.09.2021, 11:06, Разное
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Минздрав РФ убрал «Арбидол» (умифеновир) из рекомендаций по лечению COVID в группах риска. После того, как ЭпиВакКорона подверглась высочайшему остракизму, это второй удар по фарм-ОПГ, интересы которой представляют Голикова и Попова.

Вакцинация в России не задалась. Не получается охватить все население, а значит, нельзя продать вакцины столько, сколько хотелось бы. На падающем рынке неизбежно начинается «укрупнение» – удержать позиции можно только в одном случае: забив слабых. Обычная конкуренция между игроками рынка уступает место схваткам на выбывание. Видимо, группировку Голиковой-Поповой будут жрать первой. Поэтому для начала ее отсекают административными инструментами, а затем попытаются зачистить уже на кадровом поле.

Сейчас, после «выборов», как раз можно провести «донастройку» правительства. И если кого-то из двух названных чиновниц попросят на выход — это будет самый верный признак передела локального российского вакцинного рынка. Желающих много, а вот сбыт подводит.

Медицины здесь, как мы понимаем, нет и вблизи. Обычный капитализм на здоровье людей, и только.

Источник: Эль Мюрид



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