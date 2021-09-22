В Госдуме предложили распространить на всех иностранцев санкции за нарушение прав россиян

Зеркальные санкции, применяемые против граждан США за нарушения прав и свобод россиян, нужно распространить на всех иностранцев, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Комиссия располагает информацией о причастности к нарушениям прав россиян, в частности жителей Крыма, не только американцами», – сказал он. В связи с этим комиссия призывает ускорить принятие уже внесенного законопроекта о возможности наложения санкций «не только на американцев, но и на всех иностранцев», которые посягают на основополагающие права и свободы граждан России, передает ТАСС.

«Мы предлагаем поддержать и ускорить принятие поправок в федеральный закон 272. Сегодня в законодательстве предусмотрены такие защитные меры зеркального характера в отношении граждан США, которые посягают на основополагающие права и свободы российских граждан. Речь идет о запрете на въезд в Россию, аресте их финансовых активов и так далее», – напомнил Пискарев.

Он также заявил, что в Госдуме проработают вопрос ответственности иноагентов за вмешательство в выборы. «В нашем избирательном законодательстве содержится запрет иностранным агентам вмешиваться в наши выборы и каким-либо образом влиять на волеизъявление наших граждан. При подведении итогов выборов мы видим, что данный запрет не исполняется или не всегда исполняется. … Это отчасти связано с тем, что при наличии запрета какой-либо ответственности за его несоблюдение не предусмотрено. Поэтому мы полагаем, что данный пробел необходимо устранить», – сообщил он.

В начале июня этого года правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в отношении них преступления. Поправки предлагается внести в закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Его действующая редакция предусматривает возможность применения ряда ограничений к гражданам США за ущемление прав россиян или их необоснованное юридическое преследование.

Закон сейчас позволяет запретить таким американцам въезд в Россию, арестовать на российской территории их финансовые активы, запретить им любые сделки с недвижимостью и инвестициями. Деятельность находящихся под их контролем юридических лиц в РФ может быть приостановлена, как и их полномочия в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных в РФ.