 

Капризов подписал с «Миннесотой» пятилетний контракт на 45 млн долларов

22.09.2021, 11:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийский нападающий Кирилл Капризов подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд» на 45 млн долларов за пять лет.

За несколько минут до объявления о сделке клуб выложил в соцсетях видео, намекающее о предстоящем событии, информирует NHL.com.

pic.twitter.com/jNhC7ZV0rR

— Minnesota Wild (@mnwild) September 21, 2021

24-летний нападающий, ставший обладателем приза Колдера по итогам прошлого сезона (лучший новичок), имел статус ограниченно свободного агента. Сыграв 55 матчей в регулярном чемпионате 2020-21 годов, он занял первое место в «Уайлд» по заброшенным шайбам (27), набранным очкам (51), средней результативности за игру (0,93 очка) и голам в овертаймах (2). На его счету также три победные шайбы.

Капризов стал лучшим среди всех дебютантов минувшего сезона в лиге по голам, очкам, голам в большинстве (8) и броскам по воротам (157), заняв второе место по результативности в равных составах (38 очков) и большинстве (13), а также разделив третью строчку по коэффициенту полезности (плюс-10).

Хоккеист проводил на площадке в среднем 18:18 за встречу, а эффективность его бросков составила 17,2%. Он также установил клубный рекорд для дебютантов по заброшенным шайбам, голевым передачам и набранным очкам.

Капризов помог «Миннесоте» (35-16-5) занять третье место в Западном дивизионе Honda по итогам регулярного сезона и заработал три (2+1) очка в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли, в котором «Уайлд» уступили «Вегас Голден Найтс» со счетом 3-4.

Сам Капризов отреагировал на подписание контракта постом в Instagram.

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Публикация от Kirill Kaprizov (@kirillkaprizov)



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