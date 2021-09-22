Стрельба в Пермском университете. Число пострадавших увеличилось до 43 человек

По информации чиновника, 12 пострадавших находятся в трех городских стационарах. Также 21 сентября семерых пострадавших спецбортом МЧС перевезли в Москву и доставили в реанимационные отделения федеральных больниц.

Подозреваемый в нападении 18-летний Тимур Бекмансуров находится в крайне тяжелом состоянии. Глава регионального минздрава подтвердила, что вечером 21 сентября ему ампутировали часть голени.

Контекст:

На территории Пермского государственного национального исследовательского университета 20 сентября началась стрельба, в результате которой шесть человек погибли. Во время задержания стрелка ранили. Изначально сообщалось о 24 пострадавших.

В Следственном комитете РФ сообщили, что стрелок – студент пермского университета. Источник РБК, близкий к МВД РФ, утверждал, что стрельбу устроил Бекмансуров. “Медуза” отмечала, что перед нападением он оставил в соцсетях пост, в котором он попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях.

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