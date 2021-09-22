 

“Помню, как рассек лоб о багажник”. Влад Яма с женой Лилианой отметили шерстяную свадьбу

22.09.2021, 10:48, Новости дня
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“Сегодня ровно семь лет с того яркого дня. Плакали все. И все от счастья. Это лучшие семь лет моей жизни. Пишу и слезы наворачиваются. Спасибо, Лилиана, за то, что делаешь меня счастливым каждый день! Люблю!” – написал 39-летний Яма.

Он добавил, что если бы мог вернуть время вспять, сделал бы предложение супруге гораздо раньше, а также уточнил, что празднует семь лет брака в Одессе.

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“В этот день ровно семь лет назад мы дали клятвы друг другу. Кажется, что это было вчера. Помню этот день. Этот сильный дождь и бурю (хотя я себе представляла солнечный день), как ты рассек себе лоб о багажник. Ну, вы поняли, день был незабываемым и неповторимым”, – написала Лилиана Яма.

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Контекст:

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).

Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.

После переезда в столицу Яма занимался в киевском “Данс-центре” и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу “Україна має талант” и “Танцюють всі!”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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