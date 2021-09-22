 

“Опираясь на общеевропейскую традицию”. В Украине предлагают не переносить выходные из-за “красных” дат

22.09.2021, 10:48, Новости дня
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Восьмистраничный законопроект называется “О праздниках, памятных датах и скорбных днях”, он разработан Украинским институтом национальной памяти (УИНП).

В пояснительной записке к нему сказано, что внести изменения в законодательство предлагается, “опираясь на общеевропейскую традицию”.

“Законопроект предлагает внести соответствующие изменения в Кодекс законов о труде Украины, предусмотрев, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным днем, выходной на следующий после государственного праздника день не переносится”, – говорится в записке.

При этом авторы законопроекта предлагают оставить перенос выходного в связи с Рождеством по юлианскому и по григорианскому календарю, Пасхой, Троицей и Новым годом.

Также в законопроекте предложены даты государственных, традиционных и профессиональных праздников, скорбных и международных дней, памятных дат.

В частности, государственными праздниками в УИНП считают 12 дат:

День соборности Украины (22 января);
День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля);
День памяти и примирения (8 мая);
День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая);
День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны (14 мая);
День Конституции (28 июня);
День государственного флага Украины (23 августа);
День Независимости Украины (24 августа);
День украинской государственности (28 июля);
День защитников Украины (14 октября);
День украинской письменности и языка (9 ноября);
День достоинства и свободы (21 ноября).

В МКИП объяснили, что проект закона общественность может обсуждать до 2 октября включительно.

Контекст:

В 2017 году Верховная Рада рассматривала законопроект об изменении праздничных и нерабочих дней в Украине, в котором, в частности, предлагали отменить выходной 8 марта. Депутаты не поддержали эту инициативу и упразднили только один выходной – 2 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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