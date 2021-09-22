“Не всем по бюджету”. Alyosha похвасталась отдыхом, который раньше не понимала

На заглавном фото артистка позирует в кадре, держась руками за бортик, а на втором снимке закинула на него ноги.

“Раньше вообще не понимала, что такого в том SPA интересного и полезного. Только теперь поняла, на контрасте усталости и отдыха. А кто любит SPA?” – подписала она снимки.

“Все девушки любят, но не всем оно по бюджету, такова правда. Обидно, но не досадно”, – отреагировали фолловеры. .

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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Контекст:

Alyosha (Алена Тополя) в 2013 году вышла замуж за фронтмена украинской группы “Антитіла” Тараса Тополю в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

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