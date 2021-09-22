Назван способ улучшить здоровье сердца

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22.09.2021, 10:22, Разное
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Ученые из США нашли способ, который поможет улучшить здоровье сердца. По их словам, эластичность сердечной мышцы помогают улучшить регулярные физические упражнения.
В исследовании приняли участие люди с сердечной недостаточностью. Это состояние характеризуется высоким давлением внутри сердца, оно провоцирует накопление жидкости в ногах и легких, усталость, одышку. Авторы научной работы задались вопросом, могут ли улучшить состояние испытуемых регулярные физические нагрузки. Всего исследователи задействовали в исследовании 31 человека, имеющего утолщение сердечной мышцы. В контрольной группе находились 11 человек.

На протяжении года испытуемые выполняли интенсивные физические упражнения. Ученые зафиксировали значимые улучшения в их состоянии здоровья. Упражнения можно выполнять в разном возрасте. Поскольку состояние достаточно трудно поддается лечению, авторы исследования считают, что результаты научной работы могут быть полезными врачам, которые консультируют пациентов.

Источник: fbm.ru



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