Как изменилась Америка за президентский срок Трампа

Прежде всего, как отмечают аналитики, руководство Америкой Дональдом Трампом отразилось на основных экономических показателях государства.

Так, при политике США стали первой развитой державой, пошедшей против против глобализации и открытости. До кризиса экономика при Дональде Трампе росла примерно такими же темпами, как при его предшественнике Бараке Обаме.

Зарплаты стабильно повышались, а число рабочих мест росло. Сократилась до минимального показателя за 50 лет безработица – ее значение составило 3,5%.

Кроме того, помимо кредитного стимулирования Дональд Трамп добился прямого бюджетного, проведя через конгресс налоговую реформу. Однако пандемия коронавируса перечеркнула многие его достижения в сфере экономики.

Также президент США подорвал устоявшиеся нормы и структуру госуправления в США. Он неспешно назначал чиновников и с удовольствием заполнял суды консервативными судьями. Дональд Трамп был смелым политиком, нарушая табу. Он не боялся давить на прокуроров и Центробанк.

По оценке Бюро переписи, население США при Дональде Трампе выросло на 2%, преодолев отметку в 330 миллионов человек. Вместе с тем, Америка занимает первое место в мире по

количеству смертей от ковида. С начала пандемии в стране скончались уже порядка 400 тысяч зараженных.

Также эксперты констатируют то, что президент США поссорил государство с главным союзником – Европой и давил на соседей – Канаду и Мексику. Кроме того, Дональд Трамп развязал торговую и

технологическую войну с Китаем. Помимо этого он

вывел США из Парижского соглашения о борьбе с изменением климата.