 

Как изменилась Америка за президентский срок Трампа

22.09.2021, 10:20, Разное
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Прежде всего, как отмечают аналитики, руководство Америкой Дональдом Трампом отразилось на основных экономических показателях государства.

Так, при политике США стали первой развитой державой, пошедшей против против глобализации и открытости. До кризиса экономика при Дональде Трампе росла примерно такими же темпами, как при его предшественнике Бараке Обаме.

Зарплаты стабильно повышались, а число рабочих мест росло. Сократилась до минимального показателя за 50 лет безработица – ее значение составило 3,5%.

Кроме того, помимо кредитного стимулирования Дональд Трамп добился прямого бюджетного, проведя через конгресс налоговую реформу. Однако пандемия коронавируса перечеркнула многие его достижения в сфере экономики.

Также президент США подорвал устоявшиеся нормы и структуру госуправления в США. Он неспешно назначал чиновников и с удовольствием заполнял суды консервативными судьями. Дональд Трамп был смелым политиком, нарушая табу. Он не боялся давить на прокуроров и Центробанк.

По оценке Бюро переписи, население США при Дональде Трампе выросло на 2%, преодолев отметку в 330 миллионов человек. Вместе с тем, Америка занимает первое место в мире по
количеству смертей от ковида. С начала пандемии в стране скончались уже порядка 400 тысяч зараженных.

Также эксперты констатируют то, что президент США поссорил государство с главным союзником – Европой и давил на соседей – Канаду и Мексику. Кроме того, Дональд Трамп развязал торговую и
технологическую войну с Китаем. Помимо этого он
вывел США из Парижского соглашения о борьбе с изменением климата.



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