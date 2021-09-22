Украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом

Украинские военные провели учения со стрельбами вблизи границы с Крымом, сообщил пресс-центр командования объединенных сил вооруженных сил Украины.

«Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки войск, которая выполняет боевые задачи на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым провели условные стрельбы по координатам, которые предоставляют операторы беспилотных летательных аппаратов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-центра.

В пресс-службе отметили, что огонь наносился по пехоте и бронетехнике условного противника, которые находились на расстоянии более 30 километров.

По легенде учений первая волна наступления условного противника потерпела поражение, попав на минные заграждения, но операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили в его тылу резервы. После этого по тревоге подняли военнослужащих, которые выдвинулись из района сосредоточения, развернули огневые позиции и навели оружие на условные цели для их поражения.

Ранее Украина и США впервые решили провести боевые стрельбы на учениях Rapid Trident.