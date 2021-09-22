 

Стало известно, сколько в Украине открыто уголовных дел против водителей самокатов

22.09.2021, 9:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Единственными, кто заставил водителей и пешеходов заключить временное перемирие, стали самокатчики. От них одинаково страдают и те, и другие”, – отметили в посте.

Уголовные производства касаются случаев, когда самокаты сбили людей и те получили повреждения средней тяжести.

“В обеих ситуациях суд назначил водителям самокатов возместить расходы на лечение и моральный ущерб. В деле с пожилой женщиной, которой понадобился эндопротез, чтобы снова начать ходить, обвиняемая получила также год условного лишения свободы”, – подчеркнули в сообщении.

Большинство происшествий, связанных с вождением самокатов, квалифицируются как административное нарушение. Инциденты происходят из-за невнимательности как водителей самокатов, так и водителей авто – на пешеходных переходах и во время остановки в момент выхода из машины.

Контекст:

В сентябре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который урегулировал бы передвижение электросамокатов и другого персонального легкого транспорта, а также предусмотрел бы административную ответственность за нарушения. Однако до второго чтения этот законопроект пока не дошел.

25 июня 2021 года Киевская городская государственная администрация и операторы проката электросамокатов в столице подписали соглашение, согласно которому скорость самокатов должна быть снижена, а все их пользователи застрахованы.

8 июля депутаты Львовского горсовета установили ряд ограничений при использовании электросамокатов и другого мелкого электротранспорта.

Урегулировать движение электросамокатов на городском уровне, пока это не сделано законодательно, планируют и в Одессе, писала в мае “Думская”.

Шевченковский районный суд Запорожья 19 апреля вынес приговор водителю электросамоката, который совершил наезд на пешехода. Суд назначил водителю электросамоката наказание в виде лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком один год. Пострадавшей он выплатит штраф: 102 тыс. грн материального ущерба, 23 тыс. грн морального ущерба и 2 тыс. грн расходов на юридическую помощь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / Специалисты Microsoft создали множество исправлений для разных версий Windows 10

23.01 / При пожаре в супермаркете в Краснодаре погиб один человек

16.12 / Беременная Василиса Фролова поплавала под водой

12.01 / Министр Кабмина Немчинов: В Украине одни из наиболее мягких карантинных ограничений

08.07 / Рента на железную руду не должна включать логистику в Китай – заявление “Феррэкспо Сервис”

28.04 / Оружейный активист – Демпартия США хочет запретить огнестрельное оружие, чтобы привести народ к повиновению

12.08 / Главный инфекционист США не поверил в готовность российской вакцины от коронавируса

23.02 / В заповеднике “Аскания-Нова” снова массово погибли птицы

19.07 / ВСУ начали выводить с передовой иностранных наемников из Донбасса

21.08 / Искусственный интеллект поможет подключать мозг к компьютеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика