Стало известно, сколько в Украине открыто уголовных дел против водителей самокатов

“Единственными, кто заставил водителей и пешеходов заключить временное перемирие, стали самокатчики. От них одинаково страдают и те, и другие”, – отметили в посте.

Уголовные производства касаются случаев, когда самокаты сбили людей и те получили повреждения средней тяжести.

“В обеих ситуациях суд назначил водителям самокатов возместить расходы на лечение и моральный ущерб. В деле с пожилой женщиной, которой понадобился эндопротез, чтобы снова начать ходить, обвиняемая получила также год условного лишения свободы”, – подчеркнули в сообщении.

Большинство происшествий, связанных с вождением самокатов, квалифицируются как административное нарушение. Инциденты происходят из-за невнимательности как водителей самокатов, так и водителей авто – на пешеходных переходах и во время остановки в момент выхода из машины.

Контекст:

В сентябре 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3023, который урегулировал бы передвижение электросамокатов и другого персонального легкого транспорта, а также предусмотрел бы административную ответственность за нарушения. Однако до второго чтения этот законопроект пока не дошел.

25 июня 2021 года Киевская городская государственная администрация и операторы проката электросамокатов в столице подписали соглашение, согласно которому скорость самокатов должна быть снижена, а все их пользователи застрахованы.

8 июля депутаты Львовского горсовета установили ряд ограничений при использовании электросамокатов и другого мелкого электротранспорта.

Урегулировать движение электросамокатов на городском уровне, пока это не сделано законодательно, планируют и в Одессе, писала в мае “Думская”.

Шевченковский районный суд Запорожья 19 апреля вынес приговор водителю электросамоката, который совершил наезд на пешехода. Суд назначил водителю электросамоката наказание в виде лишения свободы, освободив от его отбывания с испытательным сроком один год. Пострадавшей он выплатит штраф: 102 тыс. грн материального ущерба, 23 тыс. грн морального ущерба и 2 тыс. грн расходов на юридическую помощь.

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