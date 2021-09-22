 

В Индии сотрудник ЦРУ почувствовал “гаванский синдром”, его госпитализировали – CNN

22.09.2021, 9:54, Новости дня
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Инцидент встревожил правительство Штатов и заставил Бернса “кипеть от гнева”, сообщил один из собеседников телеканала.

По словам других источников, в ЦРУ посчитали это прямым сигналом Бернсу о том, что никто не застрахован от таких атак, включая окружение руководителя американского разведуправления.

Ситуация в Индии может полечь за собой последствия, поскольку график директора ЦРУ не разглашается. В официальных кругах США глубоко обеспокоены тем, что кто-то мог узнать о визите Бернса и спланировать атаку, сообщили собеседники.

Контекст:

Это не первый случай, когда американские чиновники сталкиваются с “гаванским синдромом”. В прошлом месяце вылет самолета вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура в столицу Вьетнама Ханой задержали на несколько часов из-за сообщений об “аномальном инциденте” в Ханое, который связан со здоровьем.

Такой термин власти США используют для описания “гаванского синдрома”, последствий атак с использованием “направленной энергии”. В результате атаки как минимум одного чиновника нужно было эвакуировать.

Спецслужбы США подозревали, что Главное разведуправление РФ совершило несколько атак на американских дипломатов за рубежом с применением микроволн или “направленной энергии”. Многие из них могли подвергнуться такому воздействию на Кубе. Аналогичные инциденты были зафиксированы с дипломатами США в России и Китае. Американские дипломаты жаловались на головокружение, шум и боли в ушах, потерю равновесия и слуха, давление в голове. Недомогание получило название “гаванский синдром”.

Предыдущий президент США Дональд Трамп назвал это “атаками кубинского правительства”. В 2017 году посольство и консульство США пришлось эвакуировать из Кубы. Власти Кубы отрицают ответственность за подобные атаки, которые до сих пор не установлены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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