СБУ выявила на “Укрзалізниці” хищения на 2 млн грн

“Дельцы имели поддержку отдельных сотрудников АО “Укрзалізниця”, которые закрывали глаза на заведомо поддельные документы. Среди их схем было внесение ложных данных об объемах выполненных работ. Например, при ремонте колесных пар отмечалось, что их ремонт проводился дважды, хотя на самом деле – только один раз. Таким образом, ремонт определенных агрегатов проводился только на бумаге”, – отметили в релизе.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили махинации и нанесенный ущерб “Укрзалізниці” почти на 2 млн грн.

Должностным лицам коммерческой структуры сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 27 (виды соучастников);

ч.1 ст. 366 (служебный подлог).

Фото: ssu.gov.ua

Контекст:

По итогам 2020 года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества “Укрзалізниця”. В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали Гришину.

ВСК 9 сентября признала, что “Укрзалізниця” находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

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