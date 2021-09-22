 

СБУ выявила на “Укрзалізниці” хищения на 2 млн грн

22.09.2021, 9:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Дельцы имели поддержку отдельных сотрудников АО “Укрзалізниця”, которые закрывали глаза на заведомо поддельные документы. Среди их схем было внесение ложных данных об объемах выполненных работ. Например, при ремонте колесных пар отмечалось, что их ремонт проводился дважды, хотя на самом деле – только один раз. Таким образом, ремонт определенных агрегатов проводился только на бумаге”, – отметили в релизе.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили махинации и нанесенный ущерб “Укрзалізниці” почти на 2 млн грн.

Должностным лицам коммерческой структуры сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
ч. 2 ст. 27 (виды соучастников);
ч.1 ст. 366 (служебный подлог).

Фото: ssu.gov.ua
Контекст:

По итогам 2020 года “Укрзалізниця” получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества “Укрзалізниця”. В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали Гришину.

ВСК 9 сентября признала, что “Укрзалізниця” находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

“Укрзалізниця” – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / В Великобритании привили от COVID-19 три четверти взрослого населения

30.08 / Протесты в Беларуси. Тысячи человек подошли к резиденции Лукашенко

13.10 / Юрист: Российские IT-компании нуждаются в защите от западных интернет-гигантов

20.04 / ЕСПЧ потребовал от властей РФ рассказать об условиях содержания Навального в колонии

20.06 / В мире сделали более 2,59 млрд прививок против COVID-19 – данные Bloomberg

29.11 / В мире: Иран решили сделать легкой мишенью для Трампа

12.08 / «Дворцовый переворот» — Fox News прокомментировал скандальную отставку губернатора Нью-Йорка

26.05 / ПН – эксперт назвал преследование Виктора Медведчука политической борьбой без правил

05.07 / Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

27.12 / В Чехии стартовала массовая вакцинация. Первому в стране прививку от коронавируса сделали премьер-министру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика