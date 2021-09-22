 

“Он был бесконечно забавным на экране и в жизни”. Умер звезда сериала “Секс и город” Вилли Гарсон

22.09.2021, 9:54, Новости дня
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“Я так сильно люблю тебя, папа. Покойся с миром, и я так рад, что ты поделился со мной всеми своими приключениями и смог так многого добиться. Я так горжусь тобой”, – написал он.

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Публикация от Nathen Garson (@nathen_garson)

Американская актриса Синтия Никсон, сыгравшая в сериале одну из главных ролей, прокомментировала сметь коллеги на своей странице в Instagram.

“Очень грустно, что мы потеряли Вилли Гарсона. Мы все его любили и обожали с ним работать. Он был бесконечно забавным на экране и в реальной жизни. Он был источником света, дружбы и знаний шоу-бизнеса. Он всегда был непревзойденным профессионалом. Нейтан, я надеюсь, ты знаешь, как сильно он любил тебя и как гордился тем, что был твоим отцом”, – написала актриса.

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Публикация от Cynthia Nixon (@cynthiaenixon)

Издание TMZ сообщает, что по словам друзей, Гарсон боролся с онкозаболеванием, но близкие актера не называют причину смерти. В публикации отмечается, что он летом 2021 года принимал участие в съемках продолжения сериала “Секс в большом городе”.

Контекст:

Гарсон снялся в более чем 50 фильмах, но прославился благодаря ролям Стэнфорда Блэтча в сериале “Секс в большом городе” и Моззи в сериале “Белый воротничок”. Гарсон также появился в эпизодических ролях в сериалах “Твин Пикс”, “Друзья”, “Секретные материалы”.

Нейтан (2001) – приемный сын Гарсона. На момент усыновления ребенку было семь лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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