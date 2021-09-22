 

Доктор Мясников назвал четыре предвестника инсульта

22.09.2021, 9:32, Разное
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Доктор Александр Мясников пояснил о базовых предвестниках инсульта. В рамках программы «О самом главном» он назвал четыре фактора, которые могут привести к данному состоянию.
В список попали высокий уровень сахара в крови, запредельные показатели «плохого» холестерина. Кроме того, Мясников призвал отказаться от курения и больших доз алкогольных напитков.

Доктор заявил, что инсульт может спровоцировать прием ряда гормональных препаратов. Если есть предпосылки к наступлению приступа, то необходимо сделать УЗИ-диагностику сонных артерий на предмет обнаружения бляшек. Медики предпринимают те или иные действия, исходя из величины сужения сосудов.

Для профилактики инсульта не нужно делать МРТ. Зачастую этот метод диагностики показывает уже произошедший удар.

Кардиолог Дмитрий Напалков добавил, что некоторые путают с инсультом головокружение. Симптомами сердечно-сосудистых заболеваний является нарушение сердечного ритма, повышенное давление при нормальном самочувствии, предобморочное состояние.

Источник: ria.ru



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