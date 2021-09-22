 

Россиянам рассказали о снижении тарифов из-за реформы ЖКХ

22.09.2021, 9:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На днях вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в начале 2022 года будет утверждена концепция перестройки ЖКХ. Мол, качество городской среды не станет лучше без реформы в этой отрасли. Например, появятся новые подходы к расселению аварийных домов.

Иван Андриевский считает, что из-за перестройки ЖКХ снизятся тарифы на некоторые коммунальные услуги. Однако это произойдет только в том случае, если изменится система заключения договоров в электронном виде с предприятиями, которые осуществляют, например, водоотведение, отопление, электроснабжение, полагает специалист.

Представитель инжиниринговой компании “2К” не исключил, что произойдет и повышение некоторых тарифов из-за “капитальных вложений”, которые “должны будут отбиваться”.

По мнению Андриевского, реформа ЖКХ положительно повлияет на качество обслуживания граждан. В каких-то регионах это будет гораздо заметнее. Например, в Москве и Санкт-Петербурге сервис улучшится на 15-30%, а в других российских городах – в два-три раза.

Ранее “Дни.ру” писали, в каких случаях услуги ЖКХ должно оплачивать государство. Россиянам напомнили о существующих льготах и субсидиях. Например, платить за “коммуналку” меньше могут малоимущие граждане.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.09 / Ученые из США рассказали, где необходимо искать жизнь на Марсе

29.01 / Как фильм “Офицеры” помирил враждующих Ланового и Юматова: интересные факты о легендарной картине

14.11 / Умер Армен Джигарханян: подробности

16.08 / Пандемия провоцирует разводы и увольнения

17.09 / В России повысят налог для богатых – подробности

25.06 / Мнение: Биотеррористы

07.01 / Диетологи рекомендуют после новогодних застолий перейти на рис и компот

10.04 / Известная актриса Фиби Уоллер-бридж заполучила роль в пятом фильме об Индиане Джонсе

29.07 / Танцы могут принести большую пользу здоровью женщин в постменопаузе

17.03 / Медленно ходящие люди подвержены повышенному риску смертности от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика