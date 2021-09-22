Россиянам рассказали о снижении тарифов из-за реформы ЖКХ

На днях вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в начале 2022 года будет утверждена концепция перестройки ЖКХ. Мол, качество городской среды не станет лучше без реформы в этой отрасли. Например, появятся новые подходы к расселению аварийных домов.

Иван Андриевский считает, что из-за перестройки ЖКХ снизятся тарифы на некоторые коммунальные услуги. Однако это произойдет только в том случае, если изменится система заключения договоров в электронном виде с предприятиями, которые осуществляют, например, водоотведение, отопление, электроснабжение, полагает специалист.

Представитель инжиниринговой компании “2К” не исключил, что произойдет и повышение некоторых тарифов из-за “капитальных вложений”, которые “должны будут отбиваться”.

По мнению Андриевского, реформа ЖКХ положительно повлияет на качество обслуживания граждан. В каких-то регионах это будет гораздо заметнее. Например, в Москве и Санкт-Петербурге сервис улучшится на 15-30%, а в других российских городах – в два-три раза.

Ранее “Дни.ру” писали, в каких случаях услуги ЖКХ должно оплачивать государство. Россиянам напомнили о существующих льготах и субсидиях. Например, платить за “коммуналку” меньше могут малоимущие граждане.