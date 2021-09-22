 

В Минтруде назвали размер индексации пенсий в 2022 году

22.09.2021, 9:26, Разное
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Повышение пенсий в 2022 году будет производиться по уровню, превышающем инфляцию. Об этом заявил в среду министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Котяков сообщил, что согласно расчетам Министерства экономического развития, годовая инфляция достигнет 5,8%. Поэтому размер индексации составит 5,9%., передает RT.

Таким образом, в следующем году выплаты страховых пенсий по старости неработающим гражданам достигнут суммы 18 521 рубль, что почти на две тысячи рублей больше, чем в текущем году. В настоящее время размер пенсии для них составляет 16 789 рублей после индексации на 6,3%. Глава ведомства добавил, что в 2023 году неработающим пенсионерам будут выплачивать, в среднем, – по 19 477 рублей, а в 2024 году — по 20 469 рублей, сообщает телеканал “Царьград”.

Ранее стало известно о повышении пенсий для многих категорий граждан с 1 октября 2021 года. В частности, с начала месяца на 3,7% вырастут выплаты военным пенсионерам. Кроме того, им повысят фиксированную часть зарплаты в зависимости от должности и звания. Увеличатся и пенсии по старости: прибавка полагается россиянам старше 80 лет. Они будут автоматически получать повышенные пособия через месяц после юбилея. Сильнее всего вырастут выплаты для ветеранов труда в условиях Крайнего Севера и приравненных к ним условиях: размер надбавки составит до 50% в зависимости от стажа и условий.



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