 

В США обвинили «российских хакеров» в атаке на продовольственную компанию

22.09.2021, 9:10, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГазета The Washington Post заявила, что хакерская группировка BlackMatter, якобы базирующаяся в России, взломала системы американской компании New Cooperative и потребовала от нее 5,9 млн долларов, пригрозив раскрыть похищенные данные.

По версии газеты, которая ссылается на собственные источники, хакеры якобы применили вирусы-вымогатели и заблокировали компьютеры фирмы, которая базируется в штате Айова и специализируется на поставках сельскохозяйственной продукции, передает ТАСС.

Компании удалось восстановить часть систем, что позволило ей возобновить некоторые операции, однако в целях предосторожности компьютерные сети были отключены, что затрудняет работу.

Хакеры сообщили, что опубликуют похищенную у New Cooperative информацию, в том числе финансовые данные и сведения о технологических разработках, если не получат 5,9 млн долларов. Группировка требует выплаты средств к 25 сентября. По оценкам, приведенным газетой, атака на компанию не должна значительным образом повлиять на рынки сельскохозяйственной продукции в США.

Представители New Cooperative попытались вступить в переговоры с хакерами в понедельник и заострить внимание на том, что она является частью «важнейшей инфраструктуры» США. Представители фирмы настаивали на том, что в связи с этим группировка должна отказаться от требований выплаты средств, однако чем завершились эти переговоры, в материале не уточняется.

Ранее «российские хакеры» опубликовали данные кредитных карт граждан США.

Напомним, президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве.



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